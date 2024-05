Muy mala primera fecha para los grandes: un triunfo, un empate insólito y tres derrotas

La Liga Profesional dio inicio este fin de semana y, a falta de dos partidos para el cierre de la primera fecha, los grandes hicieron su presentación, cuatro de ellos con la mente en las Copas Libertadores y Sudamericana, y dejaron un saldo negativo: sólo ganó River, Racing empató de manera insólita y perdieron Boca, Independiente y San Lorenzo.

River gustó, goleó… y el único que ganó

El debut de River en la Liga Profesional fue en la noche del sábado con una goleada ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental. Facundo Colidio abrió rápido el marcador y a los 23 minutos llegó un quiebre en el partido: la expulsión de Santiago Laquidaín. A partir de ahí fue un monólogo del Millonario de Martín Demichelis, que estiró la ventaja con otro tanto de Colidio y selló el 3-0 Esequiel Barco con un tremendo golazo.

Boca y una derrota sin respuestas en Tucumán

Con un mix pensando en la Copa Sudamericana, Boca no la pasó nada bien ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El Decano supo abrir el marcador rápido en los pies de Renzo Tesuri pero fue anulado con polémica, pero antes de la media hora logró romper el cero luego de una buena jugada colectiva que definió Mateo Coronel. El equipo de Diego Martínez no encontró respuestas ante la desventaja y terminó perdiendo por la mínima contra los de Facundo Sava.

Independiente y una caída que enfureció a los hinchas Independiente es el único de los grandes que no juega copas internacionales, viene de pelear por el descenso en 2023, pero arrancó el año con energías renovadas. Sin embargo, la eliminación en la Copa de la Liga significó un duro golpe para los hinchas que volvieron a hacerse presentes en el Libertadores de América para el choque ante Talleres. Luego de un inicio frenético, con el golazo de Federico Girotti y el rápido empate de Matías Catalán en contra, el Rojo se quedó con diez por la expulsión de Alexis Canelo y lo pagó caro. En el complemento marcaron Marcos Portillo y un golazo de mitad de cancha de Ramón Sosa para el 3-1 de la T.

El mal debut de San Lorenzo ante Riestra

Leandro Romagnoli sabe que San Lorenzo se juega la clasificación en la Copa Libertadores este jueves y es por eso que paró un equipo casi completamente alternativo para visitar a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, con diez cambios con respecto a los que derrotaron a Independiente del Valle. El Malevo golpeó de arranque con el gol de Jonathan Herrera, que hizo valer la inexorable ley del ex, a los siete minutos, y el Ciclón no tuvo respuestas para llegar al empate. Si bien fueron claros dominadores de la posesión e incluso reclamaron dos penales que abrieron la polémcia, los del Pipi no tuvieron ningún remate acertado al arco y perideron por la mínima ante el recién ascendido.