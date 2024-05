James Rodríguez fue ofrecido a Boca pero el Consejo de Fútbol desestimó la propuesta

El futbolista con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich fue ofrecido al Consejo de Fútbol. No obstante, tras analizarlo agradecieron el interés por llegar a Boca y decidieron que no irán por él en este periodo de transferencias.

Lo cierto es que el mediocampista ofensivo, que tiene contrato con San Pablo de Brasil hasta 2025, no es tenido en cuenta por el entrenador argentino Luis Zubeldía luego de correr desde atrás por distintas lesiones que sufrió en el año e incluso subió un sugestivo posteo a su Instagram que despertó incertidumbre con su futuro. “Es el momento de contarles esta noticia. No ha sido un camino fácil, un trabajo de dos años, pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa… 15.05.24”, escribió.