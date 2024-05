Gastón Rossi: el piloto santafesino que pasó de no correr a estar en dos categorías

Gastón Rossi pasa uno de los mejores momentos de carrera. Actualmente, compite en dos categorías, algo impensado en los últimos años. En relación a este momento positivo, charló con Hugo Isaak y se mostró agradecido por lo que está viviendo.

"Venimos bien. No me puedo quejar, con mucha actividad automovolística. Haciendo dos categorías como el ProCar y haciendo mi primera experiencia en el Turismo Pista", explicó al comienzo de la charla por Cadena OH!

"A veces me costaba poder hacer una sola categoría y ahora estoy haciendo dos. Cuando el país está mal y no hay plata yo estoy en dos categorías. Por eso intento disfrutar el momento. A veces con los compromisos y obligaciones uno se olvida de disfrutar y hay que hacerlo", expresó feliz el piloto.

Consultado sobre las cuestiones que más goza en el circuito, Rossi manifestó: "Yo disfruto todo. El momento previo de ponerme el casco es hermoso. Además, en mi caso personal, me gusta mucho competir, no me gusta perder ni a la bolita".

"Esa perseverancia me ha llevado adonde estoy. Hay momentos en los que se puede y otros que no, por eso es importante ser perseverante. Hubo tiempos en los que no pude correr y me tuve que ir a Santa Fe, lo que fue una buena decisión", recalcó.

Después, comparó los vehículos con los que se corre en cada categoría: "Son dos autos totalmente diferentes que obviamente me cuesta y está llevando su tiempo, pero siempre tratando de dar lo mejor posible. Me falta algunos resultados positivos en el Turismo Pista. En cambio, en el ProCar estoy puntero".

Su admiración por Traverso

Sobre el final de la charla, Rossi recordó a Juan María Traverso, el ídolo argentino que falleció el sábado pasado. "Tuve contacto con Traverso. Fue el primer piloto del que fui hincha. Tengo una foto con él. Para mí el Flaco fue el número uno indiscutido", subrayó.

"Arriba y abajo de la pista fue un monstruo. Eso hizo que fuera lo que fue. Hizo cosas de leyenda como ganar con el auto prendido fuego, hacer un podio con tres ruedas... realmente increíble. Fue tan grande que trascendía de las marcas, no lo identificabas con ninguna marca", enfatizó en su admiración por el Flaco.

"Hoy es muy difícil que se formen ídolos. Antes había mucha libertad de expresión cuando se bajaba del auto. Ese control lo exige la fiscalización de cada categoría, los cuales no te permiten insultar", sostuvo en el cierre acerca de la forma en la que se manejan los pilotos actuales con las cámaras.

Escucha la entrevista completa acá