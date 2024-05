Cómo crear un canal de YouTube

Crear un canal de YouTube es algo en lo que muchas personas han pensado hacer. Se trata de una plataforma propiedad de Google que ha atraído a más de 2.000 millones de usuarios al menos, que ven cientos de horas al día con millones de visualizaciones. En general, utilizar este servicio forma parte de la rutina de la gran mayoría de las personas de este mundo que tienen acceso a Internet.

Por ello, tener un canal en YouTube puede ser una garantía para tu trabajo, en el caso de que trabajes para una empresa. Ya el que no tiene es porque no está realmente actualizado con lo que ocurre en el planeta. Para ti, de manera individual, crear desde cero un canal puede ser algo complicado y la rentabilidad puede llegar más tarde. Lo cierto es que es cada vez más fácil y barato crear vídeos, lo cual puede ser una gran oportunidad para ti.

Por ello, en el caso de que te hayas planteado aprender a usar YouTube o experimentar un poco con los clips, te dejamos a continuación una rápida y sencilla guía para saber cómo crear tu propio canal de YouTube para triunfar.

Una cuenta de YouTube desde cero

Lo primero de todo que debes tener en cuenta y que te facilitará mucho el trabajo es tener una cuenta de Google. Esto quiere decir tener una cuenta de gmail, la que prácticamente todo el mundo tiene. Pero con una cuenta de Google no se crea automáticamente una de YouTube, pero el proceso es realmente sencillo

Lo primero de todo es dirigirte a la web principal de YouTube y darle a “acceder” que se encuentra en la esquina superior derecha de la página. Desde ahí, podrás acceder a una cuenta desde la tuya de Google con la que poder asociar tu canal.

Listo, ya tienes un perfil de YouTube. Pero ahora viene el proceso más entretenido, aunque realmente es fácil, que es el de configurar esta cuenta.

Ya tienes tu perfil

Con tu perfil ya hecho, verás que aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Haz clic en el icono de tu perfil y le das a "Crear un canal".

A partir de ahí, tendrás que pensar si dicho canal será más bien personal o para tu negocio. Tienes que ponerle un nombre a tu canal según tus intereses que te han llevado a crear un canal de YouTube.

Cuando has elegido tu nombre y has visto que no coincide con el de ningún otro usuario existente en la plataforma, podrás decir que ya has creado tu canal. Muy sencillo. A partir de ahora, tienes tu canal en el que podrás subir tu material, así como compartir y suscribirte a diferentes canales.

¿Cómo mejorar mi canal?

Pero no sólo se limita a crear el canal, sino que también hay que mejorarlo. A continuación, se compartirán diferentes posibilidades que te ayudarán en este camino a tener un canal con éxito.

Optimiza tu descripción

No sólo de nombre se nutre un canal. También es importante, hay que decir, pero debes tener en cuenta la descripción de tu nuevo canal. Para ello, tienes que escribir un poco sobre tu marca y el contenido que vas a compartir en una descripción que está limitada a 1.000 caracteres.

Es un buen momento para aplicar diferentes técnicas de SEO, ya que dependiendo de lo que escribas y las palabras clave que utilices, tu canal aparecerá en los canales sugeridos y en los resultados de búsqueda de Youtube. Una buena forma es usar algún Call to Action (CTA) para atraer a los diferente usuarios que te acaban de descubrir.

Añade enlaces a tu canal y contacto

Además, en tu canal estaría bien que añadieras hasta cinco enlaces en el banner de tu canal. Es muy importante cruzar perfiles porque en el caso de que se te conozca en otras plataformas, te redirigirá a tu canal de YouTube, con más posibilidades de alcance e impacto.

Asimismo, es útil que introduzcas tus datos de contacto para cualquier persona que esté interesado en contactarte para algún tipo de colaboración, uno de los objetivos por los que creas este canal de YouTube.