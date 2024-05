Los picantes detalles del comienzo de la relación entre Rusherking y Ángela Torres

A casi medio año de que saliera a la luz la versión de romance entre Ángela Torres y Rusherking, Emanero fue a Noche al Dente y dio detalles del comienzo del noviazgo, cuando Fernando Dente le preguntó si era el “responsable” de la unión amorosa.

El conductor de América le mostró al cantante una foto de su viaje a Nueva York con los tortolitos y él habló sin vueltas de lo que pasó en las habitaciones del hotel. Además de contar que por culpa de Rusherking casi no pueden volar a Estados Unidos.

¿EMANERO FUE EL “RESPONSABLE” DEL NOVIAZGO DE RUSHER Y ÁNGELA TORRES?

“Fuimos a pasar Navidad a Nueva York con Ángela, con Rusher y con Tomi Raimon”, dijo Emanero al ver la imagen que le mostró Dente, de su paso por La Gran Manzana en diciembre de 2023.

“¿Sos el responsable de esta unión?”, le preguntó Fer. Y el cantante contestó: “No, pará, el responsable no. Yo iba a decir que fui el responsable, el adulto, del viaje. El que estaba con el reloj, con los pasaportes, para que no se pierda nada”.

Sin embargo, antes de tomar el vuelo pasaron cosas: “Minutos antes de viajar, no aparecía la Visa de Rusher. Entonces, cambiamos el destino, y todo. Habíamos cancelado todo el viaje y ya estábamos sacando pasajes para ir a otro lado porque queríamos pasar Navidad en algún lado. ¡Teníamos toda la ilusión!”.

“Estábamos sacando pasajes para otro país y cancelando el hotel en Nueva York ¡y apareció la Visa!”, agregó.

Y Emanero cerró la anécdota con picardía: “Fui el adulto responsable, pero no fui el responsable de lo que pasó en las habitaciones”.

