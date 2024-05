Pullaro sobre el presupuesto universitario: “No es justo para quienes vivimos en el interior”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación por la decisión del gobierno nacional de no incluir a todas las universidades del país en el refuerzo de fondos presupuestarios, que sólo fueron otorgados a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Realmente me molestó, porque una vez más el gobierno nacional centralista, unitario y porteñocéntrico, en un reclamo genuino que tiene que ver con la educación pública en la República Argentina, luego de que hace unos días atrás estudiantes, docentes y toda la sociedad en su conjunto salió a reclamar los recursos, que se necesitan para mantenerse en funcionamiento de la universidad pública y el gobierno claramente escuchó, en el día de ayer a la Universidad Nacional de Buenos Aires, lo cual no decimos que esté mal, le dan 270% de recomposición del gasto comparativamente con el año pasado, pero las universidades de mi provincia, de la provincia de Santa Fe, le dieron un 105% de recomposición de los recursos para este año. Una vez más decimos que no es justo para quienes vivimos en el interior de la República Argentina, para quienes nos esforzamos, para quienes producimos y para quienes sostenemos este sistema federal, no es justo y no está bueno”, expresó este jueves el primer mandatario santafesino durante el lanzamiento del programa provincial Prosumidores 4.0.

Leer también: Pullaro encabezó la entrega de más patrulleros inteligentes para la Policía

“Con mucha, pero con mucha humildad, y sin ánimo de polemizar ni de pelear, reclamamos lo que nos corresponde y decimos que nosotros tenemos derechos también y no sólo los derechos son de quienes viven en el kilómetro alrededor de la Casa Rosada; por eso la construcción de consensos, la mirada colectiva que tenemos desde el interior, la importancia de la Región Centro, la importancia de la articulación que tenemos que tener con las provincias del Litoral y la construcción de la región del Litoral”, indicó el gobernador y enfatizó: “A nosotros realmente nos puede permitir que podamos poner en valor lo que es el interior productivo de la República Argentina y ahí la provincia de Santa Fe tiene la gran oportunidad, porque Santa Fe no sólo es el campo, es la industria, es el comercio, es ese sector privado tan potente con sus características y con su identidad que empuja la economía de la República Argentina”.

Para finalizar, agregó: “Además tenemos los puertos, la Hidrovía que queremos discutir y queremos estar allí plasmando un proyecto productivo de desarrollo para la República Argentina y esta oportunidad única que tiene la provincia de Santa Fe, en este momento complejo de la República Argentina, tiene que servirnos para que cambie la matriz a nivel nacional y que empecemos a pensar que nuestro país solamente va a salir adelante si logra producir más, generar riquezas y generar puestos de trabajo”.