Paula Mitre: "La Ruta 11 debe estar en la agenda pública nacional"

La intendente de la ciudad de Vera, Paula Mitre participó recientemente del cónclave realizado en la ciudad de Malabrigo donde se reclamó ante el estado deplorable de la Ruta 11.

“Es fundamental la presencia de todos nosotros hoy aquí, porque cada uno traemos el respaldo de nuestra comunidad. En ese sentido nosotros venimos a respaldar este reclamo histórico. Estamos en un punto de inflexión donde ya no podemos seguir insistiendo, tenemos que solicitar respuestas y resultados. Necesitamos que este tema se visibilice y que marque la agenda pública nacional”, indicó Mitre.

Y sumó: "Además de la solución del bacheo, del corte de pasto, adhiero a lo que dijo el intendente de Reconquista, las ciudades que se gestaron a la vera de la Ruta 11, también tenemos problemas de anegamiento dentro de nuestras ciudades por la inadecuada sección de las alcantarillas que están sobre la ruta o debajo de la Ruta 11"

Finalmente, explicó: "No solamente necesitamos la reconstrucción de la ruta, ampliar las travesías de iluminación, el corte de pasto, tener dársenas de sobrepaso, nuevas rotondas de ingreso, también necesitamos la readecuación de nuestras alcantarillas porque cuando ocurren las precipitaciones que hoy tenemos de corta duración, pero de mucha precipitación o mucho caudal, tenemos anegamientos por no tener las alcantarillas bien dimensionadas. Con lo cual miren si no es importante no solamente para la vida de las personas que transitan a diario las rutas, sino también para la vida dentro de las ciudades”.