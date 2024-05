Boca se recuperó en el segundo tiempo y lo dio vuelta en Santiago del Estero

Este domingo, Boca Juniors remontó un 0-2 en contra y terminó ganando por 4-2 frente a Central Córdoba (SdE) en el Madre de Ciudades por la segunda fecha de la Liga Profesional. Ezequiel Fernández (47'ST y 96'ST) y Miguel Merentiel (52'ST y 80'ST) marcaron los tantos de la visita, mientras que Rodrigo Atencio (3'PT) y Mateo Sanabria (47'PT) abrieron para el local.

Ni las lesiones ni un lamentable primera etapa plagada de errores lograron detener al Xeneize, que volvió a remontar un resultado adverso para quedarse con sus primeros tres puntos en el torneo en una noche que no podría haber iniciado de un peor manera. El dueño de casa se ponía en ventaja a los dos minutos del pitazo inicial gracias a un error compartido entre Sergio Romero y Equi Fernández que Atencio no perdonó para adelantar al Ferroviario. Cuando ese primer tiempo parecía no poder terminar peor debido a lasalida por lesión de Luis Advíncula, que obligó a Diego Martínez a inicialmente improvisar con Pol Fernández de primer marcador central, llegó el segundo tanto por parte de Central Córdoba de la mano de Mateo Sanabria, que aprovechó la floja respuesta de Chiquito para decretar el 2-0 parcial.