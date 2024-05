“Estamos en un momento muy crítico", aseguraron desde el Conicet Santa Fe

El Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Santa Fe se encuentra desde hace meses en jaque. El organismo funciona a duras penas con una prórroga del Presupuesto Nacional 2023, que quedó licuado por la inflación y el incremento en los servicios e insumos para investigación. Ese presupuesto debería ser casi cuatro veces mayor para que el centro científico local funcione al ciento por ciento.

“Estamos en un momento muy crítico. Hay una trasferencia del presupuesto 2023 para todos los organismos públicos del Estado. Las Universidades han tenido un aumento, pero en el caso del CONICET eso no ha ocurrido. Estamos trabajando con un presupuesto que debería ser, como mínimo, tres veces mayor para garantizar el llegar a fin de año”, explicó el Dr. Carlos Piña, director del centro científico local.

Para garantizar el funcionamiento, el CONICET debió recortar gastos en seguridad y limpieza, mientras tanto, pende de un hilo la posibilidad de afrontar los servicios básicos de luz, agua, gas e internet, como la compra de insumos necesarios: papel, lapiceras, sellos, entre otros. La falta de fondos es sólo para gastos operativos y de funcionamiento, no contempla el mantenimiento de los laboratorios y de equipos, que son cubiertos por subsidios a los que se acceden por otras vías.

A esta precaria situación se suma la inestabilidad de los contratos del personal, que no superan los tres meses, por lo que muchos agentes terminan por migrar hacia el sector privado: “En junio vence un nuevo período, por lo que desde el CONICET tememos que pueda haber nuevas desvinculaciones”, reconoció Piña.

Ley Bases

Días atrás, un becario del CONICET realizó un informe sobre el impacto de ley «Bases» en los sistemas de ciencia y tecnología, el cual señala que la nueva normativa traería la posible eliminación de funciones de los organismos de CyT, transformación de las empresas y sociedades del Estado, disolución de organismos de CyT, pérdida de estabilidad laboral, despidos y desvinculaciones, descuentos por motivos de huelga, etc.

“La media sanción que salió de la Ley Bases pone en peligro no solo el CONICET, sino a toda la ciencia en Argentina. Lo que vemos es que la ley pone en posibilidad que cualquier funcionario que vea que algún área está sobredimensionada o que no vaya con su política, pueda pasar a la gente a disponibilidad. Si bien la ley dice que el CONICET no puede disolverse, sí pueden achicarlo, pasarlo a las provincias, desmembrarlo o cambiarle sus funciones. Esto deja a todo el sistema científico endeble”, afirmó el director del centro científico local.

