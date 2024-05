¿Cuáles son los mayores que podrían ir a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina?

Nicolás Otamendi es otro de los que aparece como una opción y si va sería para darle un cierre a su trayectoria en la Albiceleste. El marcador central de 36 años, quien milita en Benfica y estará en la Copa América, podría conseguir el permiso del club portugués sin mayores inconvenientes.

El cupo restante estaría en la delantera y, si no es para Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los candidatos a quedárselo. El Toro es la figura indiscutida de Inter, mientras que el exjugador de River suele ser suplente en el equipo de Pep Guardiola. La particularidad es que ambos se disputan el puesto en la Mayor.

Un dato no menor es que la idea de Mascherano es convocar al volante Enzo Fernández, pero él no ocuparía un cupo de mayores ya que tiene 23 años. Sin embargo, su presencia dependerá de la voluntad del conjunto de Londres. La última semana, el exjugador del Millonario avisó: "Me encantaría, es una decisión del Chelsea y aún no lo hablé".