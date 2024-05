Sin acuerdo con las fuerzas policiales, continúa el conflicto en Misiones

El reclamo de la policía en Misiones llegó al cuarto día de reclamos y continuará tras el fracaso de las negociaciones. "Se viene algo muy grave", sostuvo Ramón Amarilla, vocero de los manifestantes.

“La propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”, explicó.

A las protestas de la fuerza de seguridad, se sumaron se sumaron docentes y trabajadores de la salud. En tanto, este lunes continúan las conversaciones para lograr un acuerdo en la mejora salarial.

“Acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”, continuó Amarilla.

En medio de las protestas que realizaron los policías en Comando Radioeléctrico I, también se sumaron los docentes quienes también reclaman una mejora salarial.

En ese sentido, un representante del gobierno de Misiones concretará una nueva reunión con los integrantes de los gremios docentes con el fin de presentarles la nueva oferta salarial tal como lo anunció la semana pasada el ministro de Educación, Ramiro Aranda.

Los docentes exigen un aumento casi del 100% ya que un maestro de grado percibe tan solo $240 mil mensuales, con un solo turno. “Esta es la tercera semana de paro ininterrumpido. La situación es deplorable, la situación salarial es muy crítica donde no se llega a completar ni lo más mínimo de la canasta básica”, explicó un docente en diálogo con C5N.