Hugo Fessia: la alegría por lograr la permanencia y la necesidad de apoyo para armar un equipo competitivo

Este domingo, Unión derrotó a Oberá y logró la permanencia en la Liga Nacional de Básquet. La felicidad del Pueblo Tatengue se hizo sentir en las calles santafesinas. Una de las personas que más aportó para lograr este objetivo es Hugo Fessia, quien hoy expresó su felicidad en diálogo con Hugo Isaak y analizó el porvenir del club en esta materia.

"No empezamos bien, pero hace mucho que no jugábamos así. 8 triple de 10, una locura. Con mucha confianza los chicos. Hicimos 36 puntos en un cuarto, es récord en la Liga Nacional. Muy comprometidos todos, hasta los norteamericanos", destacó el histórico dirigente en Cadena OH!

Agradecimientos

Después, valoró a todos aquellos que ayudaron para lograr este cometido: "Primero una mención especial para el público. Muchísima gente alentando durante todo el partido. Hubo muchos no socios también. No solo va el hincha de Unión, sino también el hincha de básquet. Es importante destacar que si Unión perdía la plaza, para ver un partido de básquet hay que trasladarse 400km".

"Uno tiene que agradecer muchas cosas. Empezando por los jugadores que jugaron una parada brava. Si hace tres meses me decían que nos salvábamos directo firmaba con los ojos cerrados", agregó.

También, reconoció el trabajo del cuerpo técnico anterior: "Quiero destacar el trabajo de Sebastián Puñet porque él agarró un momento complicado el año pasado y lo sacó adelante. Además, potenció las inferiores. Pero este año no se dieron los resultados, el deporte es así. Mandan los resultados".

Lo que viene

En el tramo final de la charla, Fessia enfatizó en la necesidad de contar con un mayor apoyo para que el Tatengue no pelee el descenso en la temporada que viene: "Ahora tenemos que rever varias cosas. Primero si tendremos el apoyo de la Provincia al único equipo que juega en la Liga Nacional. Otras provincias aportan mucho dinero como es el caso de Corrientes, Misiones, La Rioja, etcétera".

"Con un estadio de 7.000 personas podemos fomentar la actividad. Haciendo un acuerdo con la Provincia se pueden llevar muchos chicos al estadio y desarrollar el básquet en nuestra Provincia. Hay que defender la única plaza de Santa Fe en la Liga Nacional", sostuvo.

"Para poder formar un equipo hay que arrancar ya. Si salimos al mercado ahora es más fácil. El año pasado el fútbol peleó el descenso y eso complicó las cosas. Si no se salvaba, la situación hubiera sido más complicada porque el básquet hubiera pasado a un plano muy inferior. Ahora hay una mayor holgura y creo que eso nos permitirá armarnos mejor para no pelear el descenso como en los últimos años y tener aspiraciones de jugar play-offs", cerró.

