La Municipalidad invita a participar de la colecta de sangre que organiza el Club de Leones

Bajo el lema "Donar salva vidas", la Municipalidad de Santo Tomé acompaña la segunda Campaña de Hemodonación que impulsa el Club de Leones de nuestra ciudad.

La colecta de sangre se realizará el día 30 de Mayo en la sede del club ubicada en Libertad 2542, de 10 a 13 hs.. Por su parte, las inscripciones se realizan vía telefónica llamando al 342-5404849.

Cabe destacar que la extracción de sangre será efectuada por profesionales del Área de Hemoterapia perteneciente al Hospital "José María Cullen" de la ciudad de Santa Fe. Al finalizar la donación, se ofrecerá un desayuno saludable a los voluntarios.

Requisitos básicos:

- Ser mayor de 18 años.

- Desayunar de forma habitual.

- Pesar más de 50 kg.

- Tatuajes y/o piercing: transcurridos los 12 meses se puede donar.

- Covid: esperar 10 días luego del alta médica para donar.

- Vacuna Covid: esperar 72 hs luego de la aplicación.

- Cumplir normas básicas de Higiene.

- No padecer ninguna enfermedad transmitida por sangre (Hepatitis, Chagas, etc.).

- No presentar ningún síntoma de enfermedad.