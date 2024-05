España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente a Palestina como Estado

El gobierno español, a través de un decreto del Consejo de Ministros, confirmó que reconoce a Palestina como Estado pleno. Así fue anunciado por el propio presidente Pedro Sánchez que, en una conferencia a primera hora de este martes, aseguró que son "un pueblo pacifista y respetuoso con la Carta de las Naciones Unidas”.

Esta decisión histórica fue coordinada con Irlanda y Noruega, países que tomaron la misma resolución que el gobierno español desde este martes. “Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, que es el de que israelíes y palestinos alcancen la paz. (...) Es una necesidad perentoria. ", sentenció Sánchez.

El discurso de Sánchez sobre Palestina

"El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectada por un corredor y con Jerusalén este como capital y unificadas bajo el gobierno de legítimo de la Autoridad Nacional Palestina." comenzó a explicar Sánchez durante su discurso desde el Palacio de la Moncloa.

El presidente español ya había adelantado, la semana pasada, la resolución de España de reconocer a Palestina como un país pleno de derechos. La acción finalmente fue coordinada con Noruega e Irlanda, quienes también comunicaron su decisión durante esta mañana.

Pero Sánchez no se detuvo únicamente en legitimar el reclamo palestino, sino que dio un paso más y se refirió a una hipotética división fronteriza: "Si bien no nos corresponde definir fronteras, nuestra visión está alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como con la posición que tradicionalmente ha defendido la Unión Europea. Por eso, no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes”, profundizó.