Marco Ruben habló por primera vez tras su regreso a Central: "Vuelvo como si nunca me hubiese ido"

El domingo pasado, Rosario Central confirmó el tan ansiado regreso de Marco Ruben. Hoy, horas previas al duelo definitorio frente a Peñarol por Copa Libertadores, el club difundió a través de sus redes sociales unas palabras del goleador histórico.

En primer término, el delantero señaló a Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano como los máximos responsables de su retorno: "Hace 6 meses hablé con ellos y me decían que debía tener una última oportunidad. Ahí me empecé a hacer la cabeza y así surgió todo. Por eso tomé la decisión de volver al fútbol. Pasó muy rápido".

Luego, aclaró que tuvo un paso previo en el fútbol uruguayo para acondicionarse: "Deportivo Maldonado me abrió las puertas y noté que estaba bien. Era un paso previo total y necesario. No iba a volver a Central de cero porque estuve un año y medio sin tocar una pelota. Necesitaba tantearme y ver cómo estaba. El proceso en Maldonado fue muy importante y mejoré mucho en lo físico".

"Por suerte el fútbol nos unió" 🥹 Marco 🤝🏻 Miguel 💙💛 pic.twitter.com/1PXtY05QEu — Rosario Central (@RosarioCentral) May 28, 2024

Más tarde, expresó su alegría por poder coincidir con Miguel Ángel Russo: "Hoy hablé con él y le dije que era una espina que habiendo estado los dos en tantas etapas en Central no hayamos coincidido. Me quedaba un saborcito amargo. Hoy tengo la posibilidad de compartir un plantel con él y lo disfrutaré cada momento".

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas: "Vuelvo como si nunca me hubiese ido. La despedida que me hicieron fue la mejor y no pretendo cambiarla. Ahora daré lo mejor de mí para ayudar al equipo".