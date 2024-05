Miguel Russo: "Nos duele quedar eliminados, pero hay que seguir"

Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores de América tras caer este martes frente a Peñarol en el Campeón del Siglo. Tras el partido, Miguel Ángel Russo no escapó a la prensa y analizó el encuentro: "Perdimos por esas cosas del fútbol y no por cómo se dio el trámite del partido. Creo que no merecíamos perder".

Respecto al posible penal a Facundo Mallo, el técnico sentenció a modo de queja: "Ese choque es penal y hubiera cambiado muchas cosas".

Acerca de la salida de Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra en un momento de dominio, Russo aclaró: "Creí que era el momento de partido de hacer los cambios y al minuto nos hicieron el gol, eso no está previsto".

Más allá de la desazón de la eliminación, el entrenador se mostró satisfecho por mantenerse en competencias internacionales: "Estoy contento porque estamos compitiendo, aunque nos duele quedar eliminado. Hay que seguir. Ya el jueves tendremos rival y veremos como afrontar la Sudamericana".