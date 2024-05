Flor Vigna, durísima con Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Pasaron cosas cuando éramos novios”

Flor Vigna habló con LAM sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo”.

“¿Cómo haces para guardarte algunas cosas?”, le preguntó el cronista y ella le contestó: “Porque sé que todo va a estar bien ¿Por qué me preguntás eso?”.

“Salí porque te estás cagando acá de frío, pero yo prefiero no hablar del tema. Puedo hablar de todo los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios”, lanzó la bailarina.

En la nota, la cantante sentenció: “No hay problema con que cada uno haga su vida, el tema es las cosas que pasaron cuando estábamos de novios y bueno, y eso es muy, muy duro enterarse”.

Flor Vigna fue sincera en una entrevista con el programa de Ángel de Brito sobre el momento que está atravesando tras la confirmación de la relación de Luciano y Griselda.

“Yo me encerraría en mi casa y no haría nada, pero la verdad es que no puedo hacer eso porque soy productora de un proyecto, todo mi equipo confía en mí”, dijo.

Así, la actriz cerró, “Ahora me voy de viaje, quiero escapar un poco de la situación. Sé que todo es para mejor y que va a estar todo bien, pero necesito que pase este capítulo ya, no lo aguanto más”.

Fuente: Ciudad magazine