Rosario: estos fueron los temas tratados en el Concejo Municipal

Estos fueron algunos de los temas tratados en el Concejo Municipal de Rosario en la última sesión.

AUDIENCIA CON VENDEDORES AMBULANTES EN PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Plantearon su oposición a un proyecto que plantea la derogación de algunos rubros de comercialización.

En la reunión de la comisión de Producción y Promoción del Empleo, realizada hoy martes 28, en el edificio anexo "Alfredo Palacios", los concejales recibieron en audiencia a los vendedores ambulantes Daniel Díaz, Mariana Pedraza, y Patricia González quienes plantearon su rechazo al proyecto de ordenanza que propone derogar el rubro C (textil – comercio con parada determinada y móvil), y el rubro G (comercio ambulante – bijoux, juguetería, azucarados, etc) contemplados en el artículo 13 de la ordenanza 7703.

Cabe mencionar que existe en tratamiento en la comisión de Gobierno una propuesta del concejal Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, que busca derogar los rubros mencionados sobre la zona primera, delimitada por avenida Pellegrini, bulevar Oroño y el río Paraná.

"De la venta ambulante dependen varias familias de la actividad. Estamos dispuestos a defender nuestros puestos de trabajo. El frentista no nos hecha, nos prestan sus sanitarios, nos brindan agua caliente. Nosotros nunca vamos a dejar la calle, estamos acostumbrados a defender, es nuestra vida", expresaron los vendedores ambulantes.

Comentan además que han sufrido amenazas por parte del «Sindicato» de vendedores ambulantes, y que debieron recurrir a la custodia policial.

Por otro lado, y según expresa la nota del sector con solicitud de audiencia, "la aprobación de este proyecto –en discusión- implicaría afectar derechos adquiridos por parte de aquellos comerciantes debidamente habilitados que ejercen su actividad comercial dentro de los rubros afectados, lo que generarla una gran cantidad de impugnaciones en sede judicial".

Posiciones de los concejales

Al respecto, tomó la palabra el edil Julián Ferrero, de Ciudad Futura quien declaró que "sería de una absoluta irresponsabilidad del Concejo estar aprobando algo en contra del trabajo de un grupo grande de rosarinos, un disparate".

"Es una cobardía agarrársela con un sector que la está pasando mal, es una cobardía que sigamos con ese mito que los comerciantes no venden porque existe un vendedor ambulante en la puerta. No será que no venden porque existe un gobierno nacional antipopular, una planificación que apunta a congelar la producción", cuestionó.

Reconoció el edil de Ciudad Futura que hay una materia pendiente en el ordenamiento de emprendedores.

Por último, el edil de Ciudad Futura marcó que habría que trabajar por formalizar a los vendedores ambulantes, por acompañarlos, fortalecerlos, en vez de apuntar contra una masa de trabajadores.

Por su parte, el concejal Mariano Rocca anticipó sobre el tema en discusión que puede haber disidencias en algunas cuestiones, sin embargo se expresó sobre los vendedores ambulantes y dijo: "Ustedes sí son trabajadores y han enfrentado a las mafias de la calle, y eso se lo reconocemos".

Hernán Calatayud, de Volver a Rosario se refirió al proyecto de modificación de la ordenanza y expresó: "Hoy tienen que trabajar tranquilos. Sí tiene que estar ordenado, sin perjuicio para nadie, no va a haber grandes cambios. Se apunta a un orden y que no haya perjuicio".

Agenda

Mañana miércoles 29 a las 17 se realizará en el Concejo Municipal el Foro de la Pequeña y Mediana Empresa.

El próximo lunes 3 a las 11 se concretará la visita de los concejales a Terminal Puerto Rosario (TPR).

La reunión fue encabezada por el vicepresidente de la comisión de Producción y Promoción del Empleo, Mariano Rocca. Lo acompañaron Federico Lifschitz, y Alicia Pino, del bloque Socialista; Sabrina Prence, de Vida y Libertad; Ferrero, y Calatayud.

ANALIZARON EN GOBIERNO PROYECTO PARA AMPLIAR SANCIONES

Se lo propicia para responsables de construcciones que violen la normativa y con ello obtengan un beneficio económico./ Anticipan envío de propuesta sobre la ordenanza Nº 7.218.