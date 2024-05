El Concejo Municipal de Rosario concretó hoy en el recinto de sesiones del Palacio Vasallo la primera jornada de concientización sobre Bullying para escuelas secundarias, con el fin de reflexionar y concientizar sobre esta problemática, y convocó para ello a escuelas secundarias de la ciudad para la proyección del largometraje «3 de 10».

Participó de la actividad, organizada por la Dirección General de Educación del Concejo Municipal, la impulsora de la iniciativa, concejala María Fernanda Rey, del bloque Justicialista; el presidente y fundador de la Asociación Civil “Si nos reímos, nos reímos todos”, Arístides Álvarez; y el director del largometraje, Fernando Folques, entre otros. Asimismo, fueron parte de la actividad alumnos de segundo año de las escuelas N°630 Justo José de Urquiza, N°9126 Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa; y N°3060 Comunidad Parroquial y Educativa San Jorge.

Al inicio, y antes de la proyección del largometraje, se dio lectura a la resolución sobre la realización de la jornada, y se otorgó la palabra a los protagonistas.

María Fernanda Rey comentó que la idea nació de la recorrida en los barrios, fruto de entablar diálogo con madres, y luego docentes.

Asimismo comentó sobre su proyecto de creación del Observatorio de Bullying que aborda la necesidad de generar y sistematizar datos fehacientes que permitan conocer la situación acerca de la problemática del bullying en Rosario, y poder promover políticas públicas al respecto.

“En el bullying hay víctimas, victimarios y cómplices”, precisó, y describió que esos roles se encuentran presentes en todos los grupos.

“Quisiera que nos vayamos de acá pensando, reflexionando y fundamentalmente siendo mejores personas”, culminó.

Continuó Arístides Álvarez, quien sobre la idea del proyecto audiovisual, imaginó en primer lugar un cortometraje que luego derivó en un proyecto más ambicioso con la realización de «3 de 10”. “Les confieso que quería un corto, y Fernando (Folques) me dijo vamos por más, hagamos un largometraje”, agregó.

Relató que la escuela Gurruchaga le abrió sus puertas para la realización del rodaje de “3 de 10”, la única película rosarina y argentina que trata el tema del bullying.

“Bullying es algo que duele, que a veces deja heridas para toda la vida. El bullying te baja el autoestima, te hace sentir que nos servís para nada. No debería haber bullying si nos comprometeríamos todos para que esto no pase. Cuando ocurre bullying la culpa no es de uno en particular, del hostigador, es de todos. Esto es lo que cuesta aceptar y creer”, finalizó.

Luego se proyectó el largometraje “3 de 10”; y para concluir la jornada se produjo un intercambio de experiencias con los alumnos, y se le entregó a las instituciones educativas presentes láminas de nuestros próceres a modo de obsequio.