Repusieron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás reinstaló la escultura de Mirtha Legrand en el mismo lugar de donde fue retirada hace un año, a pedido de la diva, porque no le gustó cómo había quedado.

“Tomamos la decisión de volver a ponerla en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad”, dijo Norberto Gizzi, el intendente de la ciudad donde nació la conductora.

“La pedía la gente. No solo los habitantes de Cañás querían que la estatua volviera a colocarse; también los visitantes, muchos de los cuales vinieron especialmente en el último año y se encontraron con que ya no estaba”, argumentó el funcionario.

Por otro lado, Gizzi confesó que Legrand todavía no sabe de la reinstalación.

Homenaje y polémica

La estatua se instaló para celebrar los 121 años de la población el año pasado. Pero la polémica se generó cuando a la “Chiqui” la consultaron al respecto en “Polémica en el Bar”. En esa ocasión, la diva disparó: “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima”.