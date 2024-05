Bonfatti: “Hay sumas que restan”

“Hay sumas que restan”, dijo el diputado provincial Antonio Bonfatti luego que ayer, en el plenario de Unidos para Cambiar Santa Fe, se debatiera la posibilidad de incorporar nuevos espacios al frente de gobierno.

“Una cosa es ganar la elección y otra es ponerse de acuerdo para gobernar y dar respuestas. El amontonamiento no sirve para nada”, señaló hoy el ex gobernador de Santa Fe, quien rechazó la necesidad de incorporar a espacios que están en las antípodas políticas del Ejecutivo.

A pocos días de cumplir seis meses al frente del Gobierno provincial, este miércoles se desarrolló un nuevo plenario del frente “Unidos para Cambiar Santa Fe” con una amplia concurrencia de dirigentes de los diez partidos integrantes, con la presencia del Gobernador Maximiliano Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia.

Reunidos en la Sede Provincial de la UCR de la ciudad de Santa Fe se analizó la marcha del gobierno y el fortalecimiento de la coalición en vista de continuar consolidando la unidad y evaluar la posibilidad de incorporar otros partidos, sectores o dirigentes: “Pueden ser actores políticos o relacionados a la producción o lo social, no le cerramos las puertas a nadie”, reflejaron algunos de los participantes.

Casi en la vereda de enfrente, Bonfatti levantó la voz para expresar su desacuerdo y remarcar la necesidad de fortalecer un gobierno que tiene políticas “claras en Educación, Salud y Obra pública” y que no aspire a “sumar por sumar”.

“Ayer, el gobernador señaló que Santa Fe es la única que está haciendo obra pública. Esto demuestra que hay acción por parte del gobierno. Por lo que, si se hace alguna declaración para sumar otros espacios, debe suceder siempre y cuando coincidamos con los principios. Si hay alguien que está negando el rol del Estado, ¿para qué sumarlo?, estaría en las antípodas de Unidos para Cambiar Santa Fe”, señaló el legislador.

Caja de jubilaciones

Por otro lado, sobre el debate en boga acerca de la modificación de la caja de jubilaciones, declaró: “He charlado con muchos sindicatos que me han pedido reuniones y todos están de acuerdo en que hay que hacer algo. Obviamente, siempre hay que proteger al escalón más bajo de la administración pública en todos sus aspectos. Yo no vengo a plantear cuestiones rupturistas, pero sí hay pequeñas modificaciones que pueden contribuir mucho y que no afectan a la gran mayoría. Entonces, ¿por qué no sentarse y dialogar para tener una propuesta? Si no tenemos una propuesta, ¿sobre qué base discutimos?”

