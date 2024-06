El deseo del Pulga Rodríguez: "Me gustaría formar parte del equipo que ascienda a Colón a la máxima categoría"

Este martes 4 de junio es un día especial para todo el Pueblo Sabalero: se cumplen tres años del primer título de su historia. Uno de los artífices de aquella epopeya fue Luis Miguel Rodríguez, quien quiere volver a Santa Fe a defender la casaca Rojinegra y ayudar al plantel de Iván Delfino a volver a Primera División.

En diálogo con la prensa santafesina, el Pulga reconoció su intención de retornar. Además, se refirió a la actualidad del Rojinegro en la Primera Nacional, a su relación con José Vignatti y a los dichos de Ramón Ábila.

El deseo de regresar

Al comienzo de la charla, Rodríguez admitió su deseo de volver a Colón: "Tengo ganas de estar, ya lo manifesté en su momento cuando se consumó el descenso. Si se dan las condiciones y está la posibilidad, obviamente me gustaría".

“Ya lo manifesté en su momento y dije que me encantaría poder ser parte de ese equipo que busque devolverlo a Colón a la máxima categoría”, recalcó el delantero de 39 años.

En esa línea, aclaró: "Hay muchos factores a tener en cuenta que a veces se dan y otras no. Hoy por hoy estoy y me entrego al 100% a Gimnasia de Jujuy. Llegado el momento, Roberto (San Juan) se encargará de manejar la situación y se conversará. Todo es conversable".

La actualidad del Sabalero

En otro tramo de la charla, el Pulga señaló que no se mantuvo el nivel luego de la conquista en 2021. “Uno cuando llega a este tipo de logros creo que se tienen que redoblar los esfuerzos porque la exigencia es el doble. Creo que por ahí descuidamos esa parte, se pagó las consecuencias y hoy por hoy estamos hablando con un Colón en la B Nacional”, sostuvo.

“Hasta ahora se vienen haciendo las cosas muy bien. No obstante, el torneo es largo y todavía le quedan 20 partidos por jugar. Jugadores, cuerpo técnico y dirigencia deben entender esto y darse cuenta que el torneo es cambiante y no hay nada asegurado", opinó acerca de la actualidad del Sabalero en la Primera Nacional.

Su relación con Vignatti

Más adelante, el exjugador de Colón hizo hincapié a su relación con José Vignatti, presidente del club cuando el Sabalero gritó campeón. “Siempre tuvimos una buena relación, siempre se buscó llegar a terminar bien todo tipo de conversación. Hoy por hoy no hablo con José, pero fundamentalmente porque no está relacionado al mundo del fútbol".

“Terminó como una relación de cuando un jugador se va y un presidente se queda en la institución”, insistió y aclaró: “No fuimos amigos ni tampoco creo que somos enemigos, somos dos personas grandes que cada uno tiene su interés”.

Los dichos de Ábila

Por último, Rodríguez opinó sobre los dichos de Ramón Ábila: "Debe ser difícil para un jugador como Wanchope encontrarse en esa situación estando solo en Santa Fe. La familia no podía estar ahí, debe ser difícil la situación".

“Yo me fui con toda mi familia y me adapté rápido a la ciudad, a lo que es el mundo Colón, a mi familia les gustó muchísimo y esas son cosas que te ayudan muchísimo. Capaz que Wancho no podía tener todas esas cosas y a veces, por más que quieras, la cabeza te juega diferente y es muy difícil”, sostuvo.