Boca vuelve al trabajo tras el enojo de Martínez por la derrota y apunta a recuperar dos jugadores

De cara a esa recta final del semestre, en estos días podría haber novedades importantes para Martínez porque recuperará nombres importantes en una zona que venía diezmada: la zaga central. Nicolás Figal (desgarro en el sóleo de la pierna izquierda) y Aaron Anselmino, que se resintió de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, volverán a trabajar junto al grupo. Esto es una gran noticia teniendo en cuenta que ante el Fortín no podrá estar Marcos Rojo por la expulsión.

Por otro lado, una de las novedades en estas semanas es que a partir de esta tarde Boca no contará en las prácticas con Leandro Brey, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón, quienes están entrenándose con la Selección Argentina Sub-23 en el predio de Ezeiza, bajo las órdenes de Javier Mascherano, de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024.

De todos modos, estos cuatro convocados podrán ser parte de los últimos dos cruces del semestre, no así Luis Advíncula ni Miguel Merentiel, quienes fueron convocados por Perú y Uruguay de cara a la Copa América. La Bestia por ahora está en la prelista y no está confirmado si irá o no.