Rumores de romance entre Demi Moore y Joe Jonas tras verlos juntos en Cannes

Demi Moore y Joe Jonas "estrecharon lazos" en Cannes tras pasar tiempo juntos en una gala y luego copmpartir una comida juntos. Esto hizo que rápidamente surgieran rumores de romance entre ellos.

Cuántos años tiene Demi Moore

Demi Moore, de 61 años de edad, fue vista disfrutando de un almuerzo con Joe Jonas mientras se encontraba en el Hotel du Cap en Antibes, Francia, según contó una fuente al medio PageSix.

Joe también actuó por sorpresa en la Gala amFAR de Cannes, de la que Demi fue anfitriona. La actriz de Hollywood fue vista bailando animadamente al ritmo de la canción Cake by the Ocean, de Joe. Nick Jonas tenía previsto actuar esa noche, pero no Joe, que sorprendió a sus fans.

Cuántos años tiene Joe Jonas

Demi Moore, quien se robó las miradas en el Festival de Cine de Cannes con increíbles ooks en alfombra roja, y Joe Jonas, de 34 años, "han entablado una amistad. Tienen amigos en común y han congeniado", contó una fuente sobre la "pareja".

Si bien la persona dijo que "las cosas se estaban poniendo románticas" entre ellos, también evitó formalizar la situación. Sin embargo, las especulaciones sobre un posible romance entre la actriz y el cantante, que se llevan 27 años de diferencia, fueron imposibles de frenar.

¿Demi Moore y Joe Jonas están juntos?

Demi Moore causó sensación en Cannes con su película "The Substance", y fue la anfitriona de la gala amfAR durante el festival. Luego, se la vio muy cerca de Joe Jonas en un almuerzo al que también acudieron Kevin Jonas y Heidi Klum.

También trascendió que Joe es cercano al estilista de Moore, Brad Goreski, y de su representante, Jason Weinberg. La nueva amistad entre la actriz y el cantante se da después de que el miembro de Jonas Brothers se separó de la modelo Stormi Bree, luego de cinco meses de relación.

Jone Jonas se separó de la actriz Sophie Turner luego de tres años juntos, en 2023, y dos hijas en común: Willa, de 3 años, y Delphine, de 1.

Fuente: Exitoina