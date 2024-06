Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, que hubiera cumplido 65 años

Marta Fort le dedicó un sentido posteo a Gustavo Martínez, quien fue su padrino y tutor legal tras la muerte de su padre Ricardo Fort.

Gustavo Martínez, que fue pareja de Ricardo Fort, padrino y tutor legal de los dos hijos de "El Comandante", nació un 4 de junio. En este marco, Marta Fort recordó a quien fue la persona más cercana a ella y su hermano. En el video, se los ve a ellos bailando felices de la vida, y acompañó el video con una frase: “Cumple él”.

Por último, hay que recordar que Gustavo Martínez comenzó la tutoría de Marta y Felipe en el año 2010, pero fue quien acompañó a Ricardo Fort en el proceso de criar a los hermanos desde su nacimiento. En el 2022, Gustavo Martínez tomó la terrible decisión de quitarse la vida tras un fuerte cuadro depresivo. El hecho ocurrió poco antes de que Marta y Felipe cumplieran 18 años.

¿Por qué Marta Fort no habla de la muerte de Gustavo Martínez?

Marta Fort reflotó las críticas que recibió Felipe Fort cuando no quiso hablar sobre la muerte de quién fue su tutor Gustavo Martínez. Pasaron ya dos años del suicidio y a pesar del cariño que ambos profesaron, sorprendió a todos cuando el heredero del comandante permaneció en silencio sobre la muerte.

Sin pelos en la lengua, la hija de Fort respondió sobre estas críticas en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda: “De Gustavo no hablamos porque me parece al pedo. Cada uno sabe lo que siente, sabe lo que lo quiere y no nos parece importante hacérselo llegar a la gente”.

Asimismo, contextualizó que para ellos no es necesario remarcar su infancia, sus vivencias y crianzas públicamente, a lo cual aclaró: “Me parece que es muy superficial y muy estúpido esperar que Felipe nombre a Gustavo o a Marisa para que la gente sepa que fueron y son importantes”.

Por último, Marta Fort para calmar las aguas de la polémica se refirió a Gustavo Martínez y a Marisa López -niñera de los mellizos-como sus tutores: “Marisa nos trajo acá. Marisa casi que vive en mi casa. Los dos la amamos. Y a Gustavo lo amamos un montón”.

Fuente: Exitoina