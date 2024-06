Camila Lattanzio preocupó a sus seguidores en la red: "Estoy en mi peor momento"

Camila Lattanzio compartió en las últimas horas en cuenta oficial de Instagram un video de ella llorando, y sin decir ninguna palabra. Esto causó preocupación entre sus seguidores y comenzaron a preguntarse qué es lo que le estaba pasando.

Desde el canal de difusión de la red social, subió el video, y debajo compartió unas palabras: “Todo puede parecer feliz, pero yo creo que estoy en uno de los peores momentos de mi vida”.

Ese llanto se podría llegar a suponer que fue por la pelea que mantuvo con Coty Romero, ya que la correntina la acusó de robar cosas de su bolso.

“Quería hablar con vos de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa. Se me perdieron unas cosas, también a mi hermana y a Agus, mi amiga. Eran cosas que estaban en un bolso cerrado. Jamás las saqué de ahí y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso”, fueron las palabras de Coty a Camila.

Sin embargo, se desconoce el motivo real del llanto desgarrador de Camila Lattanzio, pero también se sabe que la producción de Gran Hermano no se portó bien con ella, y se siente rechazada. Eso podría ser un gran motivo de su llanto.

¿Qué dijo Camila Lattanzio sobre la acusación de Coti Romero?

Camila Lattanzio rompió el silencio luego de que Coty Romero la acusara de robarse ropa de ella en una visita a su casa luego de su paso por Gran Hermano (Telefe).

Esta información fue brindada por la correntina en un stream que hizo junto a Martín Cirio donde reveló: "A Cami yo la quería un montón. Después pasó algo como que... me robó ropa". Por lo que, en El Ejército de LAM (Bondi Live) le consultaron: "¿Le afanaste ropa a Coty?"

Entonces, la melliza explicó: "Ella dice que nosotras le robamos y ella vino 4 días, 4 chicas de Coty a mi casa a dormir con 50 valijas. Se olvidó... era un top negro chicos, real, lo único. Ellas trajeron 50500 valijas y dije 'si está en mi casa o es mío o de mi amiga'. ¿Por qué si yo me hubiese robado la ropa, me hubiese sacado una foto? Y menos con un top que es lo que más nos dan de canje. Pero bueno, yo pensé que conmigo tenía una relación de verdad. Fui a la casa de La Tora 50 veces, fui a la casa de la mayoría de los de GH y nunca desapareció nada. Y yo fui un montón de veces a la casa de Coty y nunca le desapareció nada tampoco. Además, le abrí la puerta de mi casa con mi mamá, mi tía, mi familia a todas sus amigas y a ella".

Sin embargo, tras ver las repercusiones que generó la defensa de la cantante, Constanza no pudo evitar mostrar las capturas cuando le reclamó la ropa a quien era su amiga: "Cami ¿Cómo estás? Quería hablar con vos igual, de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa, yo te había mandado un audio porque se me perdieron unas cosas también a mi hermana y a Agus, mi amiga, y eran cosas que estaban en mi bolso cerrado, jamás lo saqué de ahí y me acuerdo perfectamente y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso. No lo conté en ningún medio ni lo puse en redes y hasta le pedí a mi hermana que no lo haga porque ella si lo quería hacer, porque confiaba en ustedes. Pensé que por fin encontraba a alguien en quien confiar acá y te tome muchísimo cariño, me dolió, dije se lo voy a decir más adelante cuando esté más tranquila porque esas cosas no me importan, de hecho es material y eso va y viene, pero les abrí las puertas de mi casa, lo mismo ustedes y no me gustó la actitud, en realidad me dolió, más que otra cosa, y ya está, pero quería decírtelo porque sé que las cosas la sacó, sea quien sea, de mi bolso, no la dejé en ningún lado yo".

CAMILA LATTANZIO Y COTY ROMERO

Y, en ese entonces, la respuesta de Camila Lattanzio, cinco meses después, no coincidió con las fotos que mostró Romero donde ella tenía la ropa puesta: "Hola Coty ¿Cómo estás? te quiero dejar tu ropa que tengo en mi casa hace un montón de tiempo, obviamente no se usó y está guardada desde aquella vez que te dije. Y, ya me enteré de todo lo que hablaste e inventaste de mí, así que no quiero tener más relación. Por favor mándame la dirección o algún lugar donde te pueda mandar las cosas".

Fuente: Exitoina