Dibu Martínez quiere ir a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina: "Tengo que pelearme un poco más con Aston Villa"

La Copa América 2024 se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio, fecha en que se disputará la final en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Esto significa que si la Selección Argentina llega hasta esa instancia, el ex-Arsenal no tendrá vacaciones, ya que el fútbol en los Juegos Olímpicos será entre el 24 de julio y 9 de agosto. Mientras que la Premier League comenzará el 17 de agosto. Un calendario bastante apretado y con poco descanso para un jugador importante que participará en la próxima edición de la Champions League, luego de 41 años de espera para Aston Villa.

A la hora de hablar sobre los próximos compromisos de la Mayor, como los amistosos frente a Ecuador (9/6) y Guatemala (14/6) en Estados Unidos, el ex-Independiente resaltó la importancia de la continuidad de Lionel Scaloni, por lo menos para la Copa América 2024. "Sabemos que sin él no tenemos conductor de equipo, la famosa Scaloneta no funciona. Él es nuestro jefe y líder, con él nos sentimos más seguros. No nos regala nada, nos dijo que el 10 (por Lionel Messi) es el único que tiene el lugar asegurado. Lo demuestra con hechos. La gente que se relaja o no está en su mejor nivel, no viene", opinó.