La Provincia dio de baja a 160 “comedores fantasmas”

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, y el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile, dieron detalles esta mañana de los primeros resultados de auditorías sobre fondos de programas alimentarios.

Desde los primeros días del año, el Gobierno Provincial lleva adelante una serie de auditorías que incluye a más de 800 instituciones de la provincia que reciben fondos de programas alimentarios.

Tejeda dijo que hasta la fecha se lograron auditar el 60% de todas las instituciones, es decir, 481 comedores, copas de leche o merenderos. De ese total, 222 son de Rosario y 259 del centro-norte de la provincia.

“Hemos detectado comedores que trabajan muy bien, pero lamentablemente también nos hemos encontrado con 160 espacios que no existían, que eran 'comedores fantasmas', o espacios que no llevaban a cabo la función por la cual se había firmado un convenio con la provincia” detalló la ministra.

Agregó que “hemos encontrado sustitución de identidad, es decir, personas que tenían que tener una tarjeta institucional y no la tenían. Hemos encontrado lugares, cuando concurrimos a la auditoría y encontramos un baldío, o encontramos un espacio vacío y lamentablemente con la situación económica y social que está atravesando nuestro país, que nuestra provincia no está exenta, estas cosas no pueden ocurrir”.

Tejeda confirmó que estas 160 instituciones no recibirán más recursos hasta que no normalicen su situación. Y que se han realizado las presentaciones en la Justicia para que se determine si hubo o no delitos, y la responsabilidad que le puedan caber a las personas que recibieron esos fondos y quienes se los entregaron.

A su turno, el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile, sostuvo que se encontraron con un ministerio “muy desordenado” y que además se aumentaron las partidas en un 80%. “Nunca cortamos el acompañamiento en lo alimentario. Y hemos ayudado a aquellas que tenía dificultades y que debían hasta seis meses de rendiciones de cuenta” declaró.

El funcionario dijo que el objetivo es llegar en el corto tiempo al 100% de las instituciones, y una vez concluida esta auditoria, se tomarán nuevas medidas para “mejorar la transparencia, la eficacia de los recursos y sobre todo atender a las instituciones que hacen muy bien las cosas que con nosotros van a contar un fuerte acompañamiento. Y aquellos que están haciendo muy mal las cosas seguramente van a tener que corregir o seguramente serán suspendidos”.