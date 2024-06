La respuesta del Cádiz ante el interés de River por Jeremías Ledesma

La dirigencia de River Plate sigue en la búsqueda de un arquero que compita con Franco Armani. Hace unos días, apareció el nombre del ex Rosario Central Jeremías Ledesma, quien recientemente descendió con Cádiz en LaLiga.

Ya hubo un primer contacto desde el Millonario para iniciar averiguaciones, pero la negociación no será tarea fácil, o al menos así lo dio a entender Manuel Vizcaíno, presidente del club español, en un diálogo con Radio Marca. "Cinco millones mínimo y máximo, porque es su cláusula. Pero bueno, Conan tiene mercado obviamente y será un jugador con posibilidades de salir y si no sale, fíjate que pedazo de portero tenemos para Segunda División", explicó sobre el ex Canalla que tiene contrato hasta junio de 2026.

En la última temporada, Ledesma atajó 34 partidos y recibió 47 goles pero eso no fue suficiente para salvar a Cádiz, que terminó vigesimoctavo con 33 puntos, cinco menos que Rayo Vallecano, el último equipo que aseguró su permanencia en Primera División. Además, sumó 105 paradas y nueve vallas invictas.