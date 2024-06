Continúan las repercusiones en Villa Cañás por la estatua de Mirtha Legrand: es "caprichosa e ignorante"

En los últimos días, Mirtha Legrand se mostró molesta por el retoque que le hicieron a su estatua creada el año pasado. Luego de la sentencia de la diva, el artista salió a responder y acusó a la santafesina de “caprichosa e ignorante”.

“Lo que ella quería parecía ser un retoque, no hicimos más que algún retoque para cumplir con una idea de una persona un poco caprichosa”, lanzó Daniel Melero.

“Si sabemos un poco del arte, sabemos que no tiene nada que ver con los gustos, si a uno le gusta o no una cosa. Una obra no pasa por ese lado, una obra es el reflejo del artista que la realiza, y yo creo que ahí termina la cuestión del tema”.

"Hubo mucha ignorancia de parte de Mirtha. Y lo digo con todo respeto, sobre el tema de lo que es el arte”, agregó el artista.

"Después de eso, ya me pareció un tema de culminación en mi cabeza y decir 'no vamos a discutir ni entrar en ninguna polémica con una persona que no comprende cosas'", dijo Melero en la nota radial.

"En este caso, sobre arte, un tema que tendría que ser, a esta altura del partido, un tema integrado dentro de la sociedad", cerró el hombre que retocó la estatua, que ya está instalada en el parque principal de la ciudad de Villa Cañás.