El tirador que baleó una estación de servicio y dejó una nota para Di María quedará preso por dos años

Marcos hizo uso de su derecho de hablar. Se adjudicó el robo y el hurto de los rodados, pero dijo que a la moto Keller 110 roja la vendió. "Lo de la moto me la mandé yo, pero después la vendí a unos locos del barrio que venden droga", dijo. Y fue más allá: le aportó a la fiscalía a quiénes se la había vendido, sin dar nombres —que dijo no recordar—, pero hizo un croquis con la ubicación geográfica del punto de venta en los límites de Rosario y Cabín 9. "Con lo de la estación de servicio yo no tengo nada que ver", explicó.