Ricardo Centurión tras la búsqueda desesperada de Vélez: "No sé por qué desaparecí estos días"

La frase del presidente de Vélez, Fabián Berlanga, sobre Ricardo Centurión -"está desaparecido"- continúa resonando con preocupación en el mundo del fútbol, aunque este jueves el mismo dirigente aclarara que lo buscan para ayudarlo en su aspecto personal y el mismo protagonista enviara mensajes desde su casa, tras un cambio de domicilio que colaboró con el desencuentro con el Fortín.

Ahora, el que salió a hablar fue su amigo y exrepresentante Eduardo Rossetto, quien reveló la charla que mantuvo con Centu. "Hablé con Centurión, está mejor de lo que yo pensaba. Por momentos, tiene lucidez. Lo quiero mucho y no puedo ser peyorativo, ni que esto se tome como una calificación si uno la ve por otro lado. Sorprende la claridad, dice verdades como poca gente en la sociedad, capaz de asumir las propias culpas", expresó.

Con palabras textuales de Ricky, el empresario repasó sus dichos: "'No me porté como te portás vos. Pero no es que hice demasiados desastres. Después, qué querés que te diga, Vélez tiene razón. El presidente y el técnico se portaron impecable. No es que reclamo otra chance, porque pueden decir que la desaproveché. Pero hoy tengo ganas de vuelta y estoy bien'".