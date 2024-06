La barra de Godoy Cruz, sin tregua: confesiones y acusaciones entre hermanos

Semejante castigo originó que los simpatizantes que quieren de verdad al club se expresaran en contra de los barras rentados, quienes para intentar sacarse responsabilidades decidieron llevar su batalla a las redes cruzándose acusaciones y admitiendo una cantidad de delitos y de complicidad con dirigentes, políticos y policías que asusta.

De un lado el jefe histórico, Daniel el Rengo Aguilera, preso por liderar una banda narco. Del otro sus hermanos, Diego, alias el Asesino, también preso, y Carla, la mujer que lleva las cuentas de la popular, que acusan al Rengo de querer todo el negocio para él y de manejarlo con joystick desde intramuros. Y en el medio el Gordo Eze, el hombre que lideró hasta hace poco la tribuna tombina, y que fue acusado de traicionar a los hermanos Diego y Carla para intentar quedarse con todo.

El primero que decidió utilizar una carta para limpiar sus culpas fue el Rengo Aguilera. En una misiva titulada “Al pueblo Bodeguero”, expresó: “Hoy me dirijo a ustedes ya que la difamación hacia mi persona por aquellos que decían ser mi familia es demasiado intolerante y ustedes tienen que saber la verdad. Como sabrán hace poco tiempo las personas que toman las decisiones en La Banda del Expreso, pusieron al frente de la misma a un desconocido, lo que a mí me parece algo totalmente vergonzoso y una falta de respeto para La Banda del Expreso. Todos sabemos que hace tiempo se está pidiendo un cambio, donde la hinchada y un grupo de barrios están dispuestos a buscarlo, sin violencia y sin perjudicar al club, a lo que les aconsejé y lo voy a seguir haciendo. Por eso quiero decirles que voy a tomar la primera decisión de la cual me hago totalmente responsable y es que en la página oficial de LBDE (La Banda del Expreso), pondré las imágenes y nombres de esos que se hicieron pasar por hinchas y agredieron a los verdaderos hinchas que los enfrentaron en la popular”.

Inmediatamente, salió a contestarle Carla, la hermana que tiene un proceso por incidentes en el estadio, pero está en libertad. Y no sólo lo acusa de que el resto de la familia está en prisión por su culpa, sino también de ser hincha de Boca, de entregarle una bandera de la barra a sus rivales de Independiente Rivadavia para desprestigiarlos y de haber armado con la Policía y la dirigencia todo lo que ocurrió en la tribuna.

Pero faltaba un protagonista de esta historia de terror y no se quiso quedar afuera. El famoso Gordo Eze. Que dice que lo obligaron a responder porque Carla Aguilera con su historia en redes lo nombró. Y entonces se despacha contando todos los ilícitos. “¿Ahora soy el malo? Bien que cuando estábamos todos manejaban entraditas, todos pedían. El tiempo que manejé yo todos hicieron plata, así que a mí no me nombres, nena. No me hagas decir cosas que no quiero porque si hablamos de plata y esas cosas por acá no sirve. Y a mí al día de hoy los dirigentes me responden el teléfono. Nunca antifamilia, nunca ruchi, nunca ortiva”.