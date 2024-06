Ante la aparición de casos de triquinosis, recomiendan extremar medidas de prevención

Ante la aparición de casos de triquinosis en las localidades de Funes y Acebal, la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente de la Municipalidad de San Lorenzo recomienda a consumidores y productores extremar medidas de prevención.

La triquinosis es una enfermedad zoonótica que se transmite del cerdo al hombre, producida por larvas de parásitos del género Trichinella spp. Este parásito se aloja en los músculos de los animales y, en nuestro país, se produce más comúnmente en cerdos domésticos y algunas otras especies silvestres, como jabalíes y pumas.

Los alimentos asociados con la triquinosis son productos o subproductos provenientes de carne de cerdo cruda o mal cocida, como salamines, embutidos, chorizos, hamburguesas, cortes de carne.

Las medidas de prevención

Si consumís

Comprá los productos cárnicos (y cualquier otro alimento) en lugares habilitados.

Verificá siempre que la información del rótulo (etiqueta) del producto sea completa.

Evitá comprar productos en las redes sociales o de venta ambulante.

Cociná completamente la carne, hasta que desaparezca el color rosado de su interior.

Recordá que los métodos de salazón y ahumado no eliminan el parásito.

Si crías

Mantené los criaderos bajo condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.

Limitá o cercá el corral en donde se crían los cerdos para que no ingresen roedores u otros animales como comadrejas.

No los alimentes con basura, animales muertos ni con desechos cárnicos crudos.

Eliminá de los corrales los animales muertos.

Los cerdos parasitados no presentan signos clínicos.

Si faenás

Si realizás una faena familiar, enviá una muestra de carne a un laboratorio oficial para su análisis y no la consumas y/o proceses antes de recibir el resultado negativo.

Consultá a un veterinario de la zona para realizar el análisis correspondiente, recordando que en la provincia existen laboratorios registrados.

Los frigoríficos o mataderos para faena comercial deben estar autorizados y proveerse solo de criaderos habilitados.

Si elaborás

Si elaborás chacinados o embutidos para consumo propio (no comercial), o tenés una carnicería, fábrica de chacinados o despostaderos, debés abastecerte de carne sólo de establecimientos habilitados.

Si elaborás con carne de faena propia, utilizá sólo aquella que haya sido analizada para triquinosis con resultado negativo.

¿Cómo se transmite?

El ciclo del parásito en general se desarrolla en cerdos criados en condiciones higiénico sanitarias inadecuadas: alimentados a partir de restos cárnicos crudos y/o basura, falta de control de roedores y falla en control de animales muertos, residuos y acceso a basurales. El parásito ingresa al cerdo cuando consume esos restos de carne o animales infectados, se aloja en sus músculos y luego infesta al hombre cuando éste consume productos y subproductos (crudos o insuficientemente cocidos) elaborados a partir de cerdos con larvas enquistadas y faenados sin inspección veterinaria.

Las larvas no se observan a simple vista y no alteran las características externas como el color y sabor de la carne o de sus derivados, y en general no producen signos ni síntomas visibles fácilmente detectables en los cerdos vivos.

Revisten principal importancia los animales que son faenados en forma domiciliaria y los chacinados secos “caseros” que se elaboran a partir de aquellos.

Síntomas

Los síntomas pueden aparecer entre los cinco y 60 días posteriores al consumo del alimento contaminado. Los más frecuentes son: dolores musculares, edema (hinchazón) de los párpados y fiebre; también se puede desarrollar dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. En los casos leves, puede confundirse con un cuadro gripal.

Los cerdos no presentan signos clínicos visibles o de fácil detección que permitan identificar a aquellos animales infectados.