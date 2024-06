La canasta básica familiar superó el millón de pesos en Rosario

En Rosario la canasta básica familiar ya supera el millón de pesos y la de los jubilados trepó a más de 500 mil. En ese contexto, desde el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) remarcaron que, pese a que “desaceleraron los números de la inflación, todavía la situación es muy complicada”.

Además, advirtieron sobre el aumento de un 12 % de los medicamentos para personas mayores y vaticinaron que el tratamiento de la ley Bases “podría afectar mucho en los precios”.

“El dinero no alcanza, los salarios quedaron atrasados y el comerciante no vende. Con lo cual, hay que atender a esta situacion porque sino el número puede estar muy bueno, pero, no se traduce a una mejora de vida para todos”, aseveró.

La canasta familiar en Rosario es de $1.099.822, el aumento fue de un 3,67 por ciento. Por su parte, la de jubilados, subió un 3,61 por ciento y tiene un costo total de $507.000, explicaron.

“Hay una merma en el consumo, que implica una recesión. Lo primero que se escucha en los comerciantes es la queja, nos dicen «bajo porque no vendo». Por otro lado, el divorcio, que es la distancia entre el salario del trabajador y la canasta. Hay desaceleración , si, pero el dinero no alcanza”, profundizaron desde el organismo.

De mayo 2023 a mayo de este año, el aumento fue 256 %, es decir, de un año a otro se necesitaron 700 mil pesos más para comprar lo mismo y ninguna paritaria pudo equiparar eso. Menos aún los trabajadores que no están registrados.