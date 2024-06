Messi lanzó una bomba que rompió la ilusión de Newell's: "Inter Miami va a ser el último club de mi carrera"

¡Golpazo a la ilusión de todo el Pueblo Leproso! Lionel Messi admitió que Inter Miami será el lugar donde se retire y cuelgue los botines luego de tamaña carrera.

En una entrevista con ESPN, el astro rosarino reconoció tras la pregunta del periodista: "Mi último club es el Inter, creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club". Esto es un gancho al mentón para todos los fanáticos que anhelan con verlo en las canchas del fútbol argentino.

Además, contó que no está preparado para dejar de jugar al fútbol: "Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota. Disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Me da un poco de miedo que se termine todo. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá (Estados Unidos). El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho a ver las cosas de otra manera. Pero intento disfrutar muchísimo más todo. Soy consciente de que cada vez falta menos".

"INTER MIAMI VA A SER MI ÚLTIMO CLUB", la frase de Leo Messi con #ESPN que dará la vuelta al mundo. 📺 HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/QXtKGqQGyK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

En otro tramo de la charla con ESPN, le respondió a Kylian Mbappé, quien sostuvo que la Eurocopa es más difícil que el Mundial: "Cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente, la Eurocopa es una competición importantísima en la que están los mejores pero estás dejando afuera a Brasil, Argentina y Uruguay que suman 10 copas".

"Hay muchos afuera como para decir que la Eurocopa es la más difícil. En el Mundial están los mejores y creo que por algo todos buscan ser campeón del mundo", insistió.

"LA EURO ES UNA COMPETICIÓN IMPORTANTÍSIMA, PERO ESTÁ DEJANDO AFUERA A ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY, MUCHO CAMPEÓN DEL MUNDO", la respuesta de Leo Messi a Mbappé. 📺 HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/ruQM5upt42 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

Por último, se refirió a su relación con Diego y expresó atribulado: "Me dio mucha tristeza que no esté en Qatar y pueda vivir lo que vivimos nosotros porque sé lo que amaba a la selección. Fue impresionante compartir un mundial juntos".

"En ese momento él estaba muy bien y disfrutaba de ser el técnico de la selección. Trato de quedarme con los buenos recuerdos que vivimos juntos. Más allá de lo que digan, nos teníamos mucho cariño. Él siempre me apoyó y quiso lo mejor para mí.", manifestó.