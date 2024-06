Después de ocho meses, el Monumento a la Bandera volvió a tener la insignia patria

Después de ocho meses, el Monumento a la Bandera en Rosario volvió a tener la enseña patria, la cual había sido retirada por las reparaciones que se hicieron en el lugar en octubre del año pasado.

Todo comenzó hace un tiempo cuando ex combatientes de Malvinas utilizaron sus redes sociales para mostrar su preocupación por la falta de la bandera en el monumento más importante del país.

“Nos dicen que está en obra, pero no se está trabajando en estos momentos. Nos preocupa que nuestra enseña patria no flamee en el mástil mayor del mismísimo Monumento Nacional a la Bandera todos los días de todos los años, es algo que hay que preguntarse y tratar de resolver, a quien le corresponda y que nuestro mayor símbolo patrio no sea rehén de nadie”, manifestaron.

Frente al reclamo, fue el propio intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien aclaró la situación: “Debido a las obras de remodelación del Monumento (actualmente paralizadas por falta de pago del gobierno nacional), hubo que quitar la bandera ya que el mástil quedó incluido. Por eso hicimos una gestión ante la empresa Dyscon atendiendo el pedido de los ex combatientes”.

Después de la respuesta, este miércoles 12 de junio a las 8.15 de la mañana la bandera nacional volvió a flamear en el monumento y se hizo un acto en el que participaron el intendente y ex combatientes de Malvinas.

Aunque no hay fecha de finalización de las obras, las cuales no pudieron continuar por la falta de de pago, se cree que el presidente Javier Milei se hará presente en Rosario por el Día de la Bandera el próximo 20 de junio y allí confirmaría que las mismas seguirán su curso, informó Noticias Argentinas.