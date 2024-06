Antes del parate, el Newell's de Coria buscará una victoria que lo acomode en la tabla

Este jueves a partir de las 21:15hs, Newell's enfrentará a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa por la quinta fecha de la Liga Profesional. Ya sin Mauricio Larriera, Adrián Coria se hará cargo y buscará acomodar al equipo en la tabla de posiciones.

La primera decisión fuerte del entrenador interino fue el regreso de los apartados Franco Díaz, Ramiro Macagno y Leonel Vangioni. Probablemente, los tres vayan al banco de suplentes.

En cuanto al once, Coria daría el voto de confianza y repetiría el once que viene de caer frente a Banfield en la fecha pasada. Esa decisión incluiría mantener a Tomás Jacob, quien no tuvo una buena performance ante el Taladro, pero significa una señal de apoyo al jugador.

Por su parte, la Gloria le ganó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en Alta Córdoba, con goles de Santiago Rodríguez y Gregorio Rodríguez, y llegará afilado para la compleja parada en Rosario. El equipo dirigido por Diego Dabove se quedó en las puertas de pasar de ronda en la Copa de la Liga pasada y, ya con un buen colchón de puntos para no pensar en la tabla de promedios, tiene el objetivo de hacer una buena tarea en la LPF.

Probables formaciones

Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Tomás Jacob, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Jerónimo Cacciabue, Rodrigo Fernández, Éver Banega; Francisco González, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre. DT: Adrián Coria.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Ceratto, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Jonathan Bay; Damián Puebla, Nicolás Dubersarsky, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Santiago Rodríguez y Gregorio Rodríguez. DT: Diego Dabove.