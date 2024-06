Coti Romero mandó al frente a una famosa figura internacional del fútbol

A poco de confirmar que está saliendo con Nacho Castañares, Coti Romero sorprendió al revelar que una famosa figura internacional del fútbol le puso “me gusta” a una de las historias que subió a sus redes y lo mandó al frente al contar que está en pareja.

“Neymar le dio me gusta a una historia mía. Mirá, te voy a mostrar”, lanzó la joven en Se Picó (República Z), mostrando a cámara el movimiento que aparece en sus redes donde efectivamente el futbolista plasmó un like en su posteo.

“Yo lo sigo, pero no hay mensaje”, agregó. Y ante la consulta de Rosina Beltrán sobre si estaría con el deportista, Coti fue tajante con su respuesta: “No, no me gustan los futbolistas y está en pareja encima”.

“Esto fue hace tres semanas, pero lo estoy contando ahora porque recién me acordé”, cerró la exjugadora del reality de Telefe, dejando en claro que no tiene interés en uno de los futbolistas más famosos del mundo.

Fuente: Ciudad Magazine