El sherpa argentino para el G20, Federico Pinedo, visitó hoy la Casa Rosada y su presencia generó suspicacias por los rumores de un posible futuro como canciller de la gestión de Javier Milei, aunque el dirigente del PRO se apuró en cruzar esas versiones y sostuvo: "Ya hay una canciller (Diana Mondino), son todos disparates y operaciones".

El ex senador remarcó que concurrió a Balcarce 50 para "felicitar" al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "por la aprobación de la Ley de Bases, que es una ley de una importancia extraordinaria".

Consultado de inmediato por los periodistas acreditados en Casa Rosada sobre las versiones de una salida de Mondino como canciller y la chance de reemplazarla, respondió: "Ya hay una canciller, son todos disparates y operaciones. No sé quienes son esos operadores, quizás algunos que quieren ese cargo".

"Vine a felicitar a Francos por la Ley de Bases, que es de una importancia extraordinaria, e incluye temas como defensa de la competencia que es una reforma importante, la reformar laboral que también es muy importante", insistió sobre su presencia por la tarde en la sede gubernamental.

Al respecto, dijo que la Ley de Bases "da la posibilidad de que se hagan inversiones en energía por 80 mil millones de dólares en los próximos años". "Son inversiones que sin esta ley no se harían, es una transformación muy importante que marca un antes y un después", agregó.

Volviendo al tema de la Cancillería, Pinedo no le dio relevancia a que Mondino no forme parte de la acotada comitiva del viaje a Italia de Milei para el G7, una de la situaciones que dispararon las versiones sobre su permanencia en el cargo.

"Milei va a estar poco tiempo en la reunión del G7 y ese poco tiempo va a dedicarlo a hablar de inteligencia artificial, un tema en el que lo viene asesorando Demian Reibel (quien sí estará en la comitiva). Después tendrá unas pocas bilaterales, una de ellas con Macron", sostuvo.

En el marco de los rumores, además de Pinedo, otro que venía sonando para el puesto es Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y ex embajador en Brasil.

Por otro lado, Pinedo reveló que estuvo días atrás en Roma con el Papa Francisco: "Lo vi bien, con una actitud muy constructiva", sostuvo, y agregó: "Me parece que va a venir a la Argentina, pero de fechas no hay nada".

Consultado sobre el no acompañamiento del senador radical Martín Lousteau a la Ley de Bases, el ex diputado lo criticó: "Él fue votado senador por gente que quería un cambio, no por gente que quería que siguiera todo como estaba".

Sobre el futuro del PRO, Pinedo consideró que el partido que preside Mauricio Macri tiene como desafío "definir un rumbo, a quién va a representar y representarlo".

"No creo que haya fusión con La Libertad Avanza. Hay diferencias, ellos son libertarios, es una mirada diferente de la posición más centrista del PRO", argumentó según Noticias Argentinas.