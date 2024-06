Rosario: el taxi aumentará un 50% en dos tramos

Los titulares de taxis de Rosario anticiparon que el Concejo les concederá un aumento del 50% de la tarifa. Según indicaron, la suba se aplicará en dos tramos: una antes de fin de mes y la otra a mediados de julio.

Al parecer, el primer aumento se daría durante este mes y rondaría entre el 25 y el 28 por ciento; lo que reste se aplicaría durante julio.

Por fuera del aumento de la bajada de bandera, desde el sector se mostraron confiados en que el Concejo apruebe además otras dos iniciativas. Por un lado, la posibilidad de aplicar tarifas variables de acuerdo a la demanda.

“Nosotros no estamos tan convencidos de la tarifa variable si no podemos seguir sosteniendo combos de pago por aplicación para que nos cueste un 3 o 4 por ciento de la recaudación y no un 25%”, explicó el titular de taxis.

En cuanto a los viajes compartidos, manifestaron: “Ahí es donde nosotros hacemos la apuesta. A que ese una persona que no puede tomarse sola un taxi o se le pasó el colectivo pueda compartirlo con otra".