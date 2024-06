Yanina Latorre reveló que Dady Brieva la amenazó con ir a juicio

Yanina Latorre reveló hace unos días en LAM (América TV) que Dady Brieva tiene una deuda millonaria de expensas en sus departamentos de Puerto Madero, y volvió a enfrentar al humorista que la habría amenazado con ir a juicio por todo lo que contó al aire.

En el pase de Yanina 107.9 a Marina 107.9 (El Observador), la pareja de Diego Latorre comenzó diciendo que "el actor es un tipo jodido", por lo que detalló todos los conflictos que tiene en el edificio donde vive: "Tiene quilombos, parece que se roba las toallas del spa, se subió varias veces al ascensor mojado, porque en su edificio tienen pileta de invierno y de verano".

"No es muy Nac&Pop el edificio", opinó Marina. "No, al contrario, viven todos famosos multimillonarios. Medio kirchnerista", le respondió Yanina.

Luego, la panelista de LAM (América TV) contó: "Ahora me amenaza con juicio de (Gregorio) Dalbón (el mismo abogado de Cristina Kirchner), toda la misma calaña". Y Calabró consultó: "¿Y por qué te haría juicio?".

Finalmente, Yanina Latorre lo desafió y explicó que tiene todas las pruebas para dejarlo en evidencia: "Tengo el documento de la deuda, no sé, también dice que la mujer me hizo un juicio y no me hizo ningún juicio, nunca recibí una carta documento". Y sentenció: "Les mando un beso grande, paguen las deudas".

¿Cuál es la deuda millonaria que tiene Dady Brieva?

Yanina Latorre reveló el escándalo en el que se encuentra Dady Brieva por una millonaria deuda de expensas, y dio todos los detalles de lo que sucedió con el actor.

La conductora de LAM (América TV), quien se encuentra reemplazando a Ángel de Brito por sus vacaciones, comenzó diciendo: "El señor David Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer".

"Debe exactamente 9.800.000 pesos de expensas y desde el mes de noviembre no las paga", contó Yanina. Además, remarcó que Dady tiene un departamento propio en ese edificio en el piso 17 y que también lo tiene alquilado a otra persona.

Luego, explicó: "Para mí se fue a vivir más arriba, y ahí ya no me pregunten por qué". Y agregó: "El inquilino de Dady debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada".

"El tipo dejó el departamento y no lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio", señaló la periodista.

"Cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. Si mi inquilino no paga, tengo que pagar yo. El juicio se lo come Dady", detalló.

Por otra parte, Yanina Latorre expresó que el humorista tiene un plan para poder cubrir la deuda millonaria: "Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda, y hay un problema terrible en el edificio, porque es muy grande, y él está tratando de meter a la Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios, pero los vecinos lo detestan".

"Ahora hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Dady Brieva", opinó la pareja de Diego Latorre. Y reveló cómo es la vida del actor en la actualidad: "Ahora no está laburando pero es un tipo que está hecho, ganó mucho dinero con los Midachi, fortuna".

"Los hijos van al colegio más caro y también tiene una casa en un country en Escobar. O sea, con todo eso que tiene, no pagar las expensas, estará mal porque subió Milei... No lo sé", sentenció Yanina Latorre sobre la deuda millonaria de Dady Brieva con las expensas en el edificio de Puerto Madero.

