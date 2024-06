Luka Modric contradijo a Mbappé sobre su frase de la Eurocopa: "El Mundial es más difícil"

“Esta es una camiseta especial. Muchas gracias, no sé qué decirte. Es un placer, es una alegría tener esta camiseta. Diego es el más grande y de verdad me emociona esta camiseta. No sé qué puedo darte a ti, será mi camiseta después del partido. Te daré mi camiseta”, prometió el capitán croata de 38 años, quien también afirmó que le “gusta mucho Argentina”.

Por último, se mostró ilusionado con la chance de disputar el Mundial 2026: “Estoy bien física y mentalmente. Ha sido una temporada donde no he jugado como estoy acostumbrado, pero también tenía tuve muchos partidos, los que entraba y los que empezaba. Cada vez que jugué, demostré que sigo en buen nivel y me siento bien, con muchas ganas de que empiece la Eurocopa”.

Igualmente, no quiso confirmar su presencia en el que sería su quinta Copa del Mundo: “Estoy en una edad donde hay que ir día a día, no puedo pensar mucho en adelante. Sé que no me queda mucho fútbol, que estoy en el tramo del fin de mi carrera. Cuánto va a durar, no lo sé, pero intento cada vez que me toca disfrutar día a día, partido a partido, y ver cuánto dura esto. Ahora me siento muy bien, vamos a ver qué pasa en el futuro”.