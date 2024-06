Justin Timberlake fue arrestado por conducir borracho en Nueva York

El cantante Justin Timberlake fue esposado y arrestado, acusado de conducir en estado de ebriedad tras una cena en Long Island, Nueva York.

¿Qué pasó con Justin Timberlake?

El funcionario del Departamento de Policía de Sag Harbor​ dijo a AP y a TMZ que el cantante quedó bajo custodia en su estación, pero evitó brindar más información en ese momento. TMZ luego detalló que varios amigos de Justin llegaron al lugar e intentaron convencer a los policías de que lo dejaran libre, pero se negaron.

El cantante, compositor, productor discográfico, actor, bailarín y empresario estadounidense, de 43 años de edad, estaba en una fiesta en el Hotel Americano. Cuando salió de allí, se subió a su vehículo y condujo a pesar de haber tomado. Cuando policías que estaban en la zona vieron que se pasó una señal de alto del semáforo, comenzaron a seguirlo.

Tras lograr que Timberlake se detuviera, los agentes le pidieron que se sometiera a una prueba de alcoholemia, pero él se negó.

Fue detenido después de salir del establecimiento para conducir a la casa de su amigo. "Nadie resultó herido", dice la fuente policial a PEOPLE.

Timberlake se encuentra de gira para promocionar su último álbum, Everything I Thought It Was. La gira Forget Tomorrow World Tour tiene previsto realizarse en el United Center de Chicago los días 21 y 22 de junio, antes de ir al Madison Square Garden de Nueva York los días 25 y 26 de junio.

Fuente: Exitoina