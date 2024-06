La verdadera novia oculta de Monzón

En Agosto de 2021 el responsable de Sin Mordaza estuvo presente en la presentación del libro "LEYLA y CARLOS, carta a un hombre libre antes de decirle adiós", escrito por el periodista Sergio Ferrer.

Si bien es cierto que pocos fueron invitados, entre ellos Enrique Cruz, Julio Cantero (h), prologuista de la obra literaria, José Pepe Prestigiovanni, el motivo fue entendible y aceptado.

Hubo quien hasta habiendo recibido el ejemplar de manos del expolicía que testimonió con el relato del episodio que lo tuvo a Monzón detenido en la Seccional 1ra. de Santa Fe, el "ofendido" fue intimado por Leyla Merit, a retirar de inmediato su nombre real y DNI que, como describe Ferrer, acompañó al campeón durante 1993/1994 no solo en una relación sentimental conocida por las familias de ambos sino por la mayoría de periodistas locales de radio, gráfica y televisión, amigos en las buenas y malas del ex púgil.

Leyla y Carlos no se ocultaban. El porqué de no dar a conocer a los medios cómo lo que comenzó con un intento de reportaje en la cárcel de Las Flores por parte de ella llegó a ser una relación atípica e inentendible para muchos, se explica exhaustivamente en el libro que NO está a la venta pero sí debidamente registrado.

Una anécdota que es citada tuvo que ver precisamente con la divulgación por parte del conocido periodista Evaristo Monti, quien no se ajustó a la realidad respecto a la permanencia en Ramón Antigua de la pareja estando presente el Juez Valli.

El desdichado y malintencionado reporte radial por LT8 de Rosario, provocó un "tirón de orejas" a Monzón de la autoridad penitenciaria. Ni él ni Leyla tuvieron derecho a réplica.

Cuando dos periodistas enviados por revista Caras, denunciaron por hurto de cámara fotográfica a Carlos Monzón en un ríspido evento en la entrada del Camping de UPCN, el Juez Correccional Roberto Reyes sabiendo cómo habían sucedido los hechos, desestimó la denuncia aunque los dedos de Monzón "tocaron el pianito". Y así otros acontecimientos.

Leyla siempre estuvo agradecida a la periodista María Fernanda Guillot (revista Caras), quien mantuvo la palabra dada de no publicar su nombre. Carlos le confesó el real de Leyla la relación que mantenían. A Cristina Clement; fotógrafo Guillermo Disalvatore y a tantos.

La situación que atravesaba Leyla de separación conyugal, la limitaba consentir lo que Monzón necesitaba gritar a los cuatro vientos: una mujer lo aceptaba en su condición de interno cumpliendo condena y no buscaba sobresalir ni apoyo económico. La única que no conoció de violencia como otras acusaron por parte del campeón mundial.

Cierto es que el carácter de la ex deportista; varias veces reina de belleza; mannequin; publicista y productora de eventos dista mucho de ser sumiso (Monzón vio en ella características para boxeadora), tal como reconoció en entrevista televisiva el primogénito de Monzón, Carlos Alberto. A su padre "lo llevaba derechito" y Vicky Antille solo había sido una más para la noche.

¿Quién es Vicky Antille?

Fue compañera de desfiles de moda de Leyla. Llegaron a ser amigas en la década del 70. Incluso acompañó a Merit a Buenos Aires cuando convencida de obtener una donación de vestuario para el equipo de básquet femenino para el que jugaba, promesa que le hiciera Monzón en un Festival boxístico donde peleaba Daniel González (7/1/77) Club Unión de Santa Fe, fue testigo de la reacción de Leyla cuando Monzón negó dicha donación.

Antille que es Virginia Antúnez en el libro de Ferrer, supo hasta de la hospitalidad de Leyla cuando por motivos de distancia (Antille vivía en el barrio Loyola, Santo Tomé) pernoctaba en la residencia de 1º de Mayo 2194, frente a la Municipalidad de Santa Fe.

Ya enterada de la relación, por boca de Monzón con su "amiga", Antille devolvía a Leyla atenciones, recibiendo a Leyla en el departamento de Boulogne Sur Mer al 600, primer piso, cuando en ocasión de entregar a Beba Bidart una carta de parte de Monzón, Leyla conoció a la cantante de tango y actriz y regresó a Santa Fe con otra manuscrita deseándole se encuentre bien en esta "nueva etapa de su vida".

Leyla Merit (recordemos que Carlos Delicia conoce a Leyla desde mucho antes de la relación con Monzón, como productora de A todo Verano y Star Show, programa emitido por Canal 13 Santa Fe, donde la nena de Olmedo Adriana Brosky, toma contacto con Merit como productora), obsequia a Vicky una copia fotográfica donde puede verse a Monzón, tiñéndose el cabello de negro, con la peluquera Delcia, ésta amablemente recibió a Monzón fuera del horario normal, a su pedido. LEYLA MERIT, hace más de un registro.

VICKY ANTILLE, usa sin autorización de su amiga la fotografía que aún permanece en Internet subida por sitios varios pero no en la cuenta de Facebook (Leyla la íntima a retirarla) de la ex musa de Roberto Piazza, a quien hizo reclamo judicial y público por pago de servicios de modelaje.

Quienes recibieron de manos del periodista Sergio Ferrer un ejemplar de "LEYLA y CARLOS.........." por testimonios autorizados y amistades de la pareja, no se explican por qué Leyla dedica varias páginas a su ex amiga Vicky. Leyla se siente traicionada.

Invitó por WhatsApp y telefónicamente a Antille a ser su "voz" en los medios, a presentar el libro, a explicar la relación de Leyla y Carlos. Vicky se adelantó y en el programa de Moria Casán, acompañada por Roberto Piazza, se autotitula "la novia secreta".

Ni Vicky Antille ni Carlos Monzón comentaron a Leyla que habían tenido contacto más que amistoso. Leyla se enteró por el programa de Moria Casán y no encuentra explicación del porqué del silencio "cómplice".

La relación Antille/Monzón supuestamente se dio casi dos décadas antes de Leyla/Carlos. ¿Qué podía importarle qué mujer había estado en la cama con él?

Como tampoco entiende la presencia de Vicky en programa televisivo “El Run Run del Espectáculo” (Canal Crónica) el pasado 15 de Junio. Lío Pecoraro es un supuesto amigo. Excusas de Antille. En audio de Whatsapp Antille confiesa a Merit que buscan "sangre" y que lo había hecho antes porque “necesitaba el dinero".

Sin Mordaza tuvo acceso, así como en mayor dimensión Sergio Ferrer, a audios con la "inequívoca voz de Monzón" como manifiesta Ernesto Cherquis Bialo a Leyla en su llamada de más de dos horas (cuyo contenido original ésta archiva), que con agregados no necesarios, clásico sensacionalismo, transcribe en Infobae.

Sin Mordaza a pedido de Leyla, logró poner blanco sobre negro a las palabras de Cherquis, quien hasta la publicación de esta nota, no ha bloqueado a Leyla, lee sus mensajes pero nunca cumplió con un encuentro. Muy distinto al forense criminalistico Hugo Torres quien tuvo la deferencia de reconocerle a Leyla que la asfixiofilia es posible entre hombre y mujer y que Monzón tuvo cinco, no tres hijos, como expuso en su visita a la UNL presentando el "Caso Monzón".

Además aportó su experiencia cuando Sergio Ferrer le remitiera por Internet, imágenes de El Litoral del trágico 8 de Enero de 1995. ¿Por qué? Porque Leyla Merit es la única mujer relacionada a Carlos Monzón que sigue investigando cómo sucedió lo que tildan de "accidente".

Leyla no busca fama efímera. No la necesita. Su amplia trayectoria laboral, deportiva, social, lo demuestra.

Quizás cuando el feminismo y cierta sociedad dejen de acusar sin haber sido testigo de un desenlace fatal, tome un micrófono y comparta realidades que el mundo desconoce. Mientras, en salvaguarda de su familia, continúa en el anonimato para no dar lugar a la cacería de brujas algo que Maximiliano Monzón Muñíz padece aún hoy en día.

“LEYLA y CARLOS, carta a un hombre libre antes de decirle adiós”, es su manera de explicar el porqué de haber aceptado que el campeón mundial santafesino entrara a su vida. ¿Karma? ¿Destino?

Esta nota nace para aclarar la exposición que realizó Vicky Antille en el programa "El Run Run del Espectáculo" que se emite por el canal Crónica. De esta forma es evidente que desconoce totalmente la realidad de Carlos Monzón y echa por tierra que realmente haya sido pareja oculta del campeón.

Según las investigaciones periodísticas de Sin Mordaza, Vicky Antille lo conocía a Monzón de haberse cruzado una sola vez en la vida. Las pruebas a las que accedió este medio así lo demuestran y lejos está de la versión dada en el programa de Crónica.