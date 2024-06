Javkin y Pullaro firmaron el Acuerdo Rosario para ejecutar 10 obras clave en la ciudad

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro presentaron las obras que el gobierno provincial desarrollará en el transcurso del año en Rosario a partir de un listado consensuado y definido por el municipio. La iniciativa se enmarca en el Acuerdo Rosario, documento suscripto por ambos mandatarios durante el acto que tuvo lugar esta tarde en el Teatro Municipal La Comedia.

Se trata de 10 obras fundamentales para la ciudad, para las que la provincia aportará el financiamiento, en tanto el gobierno local tendrá a su cargo los proyectos ejecutivos y, en algunos casos, la supervisión de obra. Entre otras, se destaca la segunda etapa de la doble traza de avenida Jorge Newbery; obras de desagües cloacales en Fisherton Noroeste, Nuevo Alberdi y Hostal del Sol, y pavimento para barrio Antártida Argentina y avenida Rouillón. Además están planificadas intervenciones en avenida Ayacucho y en bulevar Seguí, así como en los parques España y Regional Sur.

“Nosotros no venimos a refundar nada; por el contrario, venimos a sumar ladrillos a lo ya construido. Hoy nos acompañan el ex gobernador (Antonio Bonfatti) y la ex intendenta (Mónica Fein), y lo que hoy están viendo a seis meses de asumir el nuevo gobierno no son planes, anuncios o cuestiones de campaña electoral: todas las obras tienen fecha y muchas ya están iniciadas. Cuando uno tiene valores que son claros, que son la austeridad, las manos limpias y la planificación, eso hace que las cosas sucedan, que se realicen”, expresó el intendente Pablo Javkin, luego de firmar junto al gobernador el Acuerdo Rosario.

“Pedimos que nos acompañen para que nuestra gente viva mejor, para que el empuje productivo que Santa Fe y la ciudad de Rosario que hacen a la Argentina sea cada vez mayor. El Estado tiene un compromiso con la obra pública porque sabemos que la obra pública le va a cambiar la vida a las personas que más lo necesitan en la ciudad. Las ideas sin planificación nunca se realizan, pero cuando hay equipo y continuidad en el tiempo las cosas se realizan”, destacó.

Además, Javkin agradeció a los funcionarios, legisladores y equipos presentes “porque nos acompañaron en el momento más difícil que nos ha tocado en la gestión. Sin lugar a dudas, a principio de marzo de este año pasamos un momento durísimo y esto que presentamos hoy también tiene que ver con la palabra que empeñamos, con un compromiso fuertísimo del gobierno provincial de acompañar para llevar la paz a las calles de nuestra ciudad”.

“Al delito se lo enfrenta y las acciones del Estado son para que el delito retroceda.

Insisto, falta todavía pero todas las obras que hoy se plantearon tienen que ver con el mejoramiento de la seguridad, porque estas obras apuntan al nudo del problema, a través de la combinación de firmeza y de pensar integralmente a la ciudad. El gobernador hablaba de orden, acción y equipo, nosotros sumamos garra, corazón y humildad. A veces tocan las bravas que es cuando más firme tenemos que estar para poder seguir viéndole la cara a la gente con la autoridad que nos da el valor de la verdad, de la honestidad y del esfuerzo y el trabajo”, concluyó el intendente.

Por su parte, el gobernador Pullaro dijo: “Yo amo esta ciudad, no nací acá pero vine a estudiar acá, la elegí para tener mi primer trabajo, formar mi primera empresa; Rosario es la ciudad que elegí para criar a mis hijos. A Rosario se la quiere y se la valora, por eso cuesta entender lo que pasó en Rosario en los últimos cuatro años. Al intendente lo dejaron solo, a la ciudad se la había abandonado”.

En este sentido, el mandatario señaló que “con un equipo de gente de buena fe y con ganas, y de tradiciones políticas distintas, se pudo armar este equipo impresionante que se destaca por el esfuerzo, la pasión y las ganas de que las cosas estén mejor”.

Respecto al Acuerdo Rosario, Pullaro explicó que “Santa Fe se empezó a despertar en el concierto de las provincias, y a poner en marcha la obra pública. Al Estado hay que ponerle orden y establecer las prioridades. Si logra organizar sus recursos humanos y económicos podemos hacerlo eficiente. Nosotros estamos tratando de equilibrar las cuentas, estamos saneando la provincia, y damos todas las batallas juntas porque tenemos poco tiempo y solo así podemos cambiar la realidad”.

Del acto participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador provincial Ciro Ceisas; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, así como la totalidad de las y los integrantes del Gabinete municipal, y demás funcionarios.

Cabe remarcar que el Acuerdo Rosario sigue al Acuerdo Capital, firmado a fines de mayo en la ciudad de Santa Fe, por el cual la Provincia financiará trabajos en la capital provincial durante este año.

Las obras que integran el listado priorizado por la Municipalidad de Rosario son:

1. Av. Jorge Newbery - Reconstrucción integral etapa 2

2. Fisherton Noroeste - Desagües cloacales

3. Barrio Antártida Argentina - Pavimento definitivo

4. Avenida Rouillón - Pavimento definitivo

5. Parque España - Intervención integral

6. Bulevar Seguí - Obral vial

7. Avenida Ayacucho - Remodelación tramo 1

8. Parque Regional Sur - Intervención integral

9. Transformación de calle Berutti y relocalización familias de Republica de la sexta

10. Apertura Bv. Seguí y relocalización de 64 familias