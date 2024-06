Se puso en marcha la Copa América pero Central aún desconoce la decisión de Di María

El no a Benfica que ilusionó a Central

Por allí tiene poco que ver porque su no continuidad en el club portugués ya es un hecho, pero cabe la posibilidad de que no quiera atravesar ninguna barrera legal, amén de que sea un hecho su negativa frente al ofrecimiento de renovar su contrato. Justamente fue esa confirmación de que no seguirá en Benfica lo que echó los cimientos más importantes en la ilusión de los hinchas canallas. Es más, hasta aquí tampoco se conoció el interés ni ninguna charla formal con algún otro club que no sea Central. Entonces, ese 30 de junio o 1º de julio podría ser “el” día para conocer el final de esta historia que tiene al mundo canalla de manera expectante.

Ahora, si eso no ocurre, sin dudas habrá que esperar hasta el final de la Copa América o al menos hasta el momento en que el equipo albiceleste quede eliminado. Por el potencial con el que cuenta la selección de Scaloni se estima que Argentina llegará hasta las instancias finales.