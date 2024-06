Defensores se lo dio vuelta y Colón volvió a fallar como visitante

Este domingo, Colón cayó por 2-1 frente a Defensores Unidos en Zárate. Nicolás Leguizamón (53'ST) abrió para la visita, mientras que Rodrigo Juárez (70'ST) y Javier Velázquez (74'ST) marcaron los tantos para el local.

Al comienzo del partido, el Sabalero se mostró muy incómodo. Por un lado, le costó sobremanera hilvanar dos pases seguidos por lo que no pudo avanzar en el campo. Por otro, estuvo indeciso en defensa y falló varias veces en el retroceso. Así las cosas, el local fue más y lastimó a Manuel Vicentini.

Iván Delfino se fue al descanso con evidentes muestras de enfado debido al bajo nivel de su equipo. Colón nunca se halló en el partido y no tuvo peso ofensivo. La muestra más flagrante fue el poco contacto de Axel Rodríguez con el balón.

En el complemento, el técnico metió a Nicolás Leguizamón por el delantero que pasó inadvertido. Rápidamente, la jugada le rindió sus frutos porque Legui marcó el primero tras la combinación de Nicolás Talpone y Alexis Sabella.

¡COLÓN ABRIÓ EL MARCADOR! El Sabalero se adelantó 1-0 ante Defensores Unidos, gracias a este gol de Nicolás Leguizamón.

A partir de la ventaja, la visita se sintió más cómodo y llegó en varias ocasiones al arco rival. En ese lapso, se olió el segundo gol del Rojinegro. Sin embargo, se durmió en defensa y en una ráfaga el CADU lo dio vuelta. Primero, se encontraron los dos centrodelanteros y Juárez remató para poner el 1-1.

¡EN LA PRIMERA QUE TUVO, JUÁREZ LO EMPATÓ PARA CADU! Defensores Unidos logró la igualdad 1-1, gracias a este gol de Rodrigo.

Inmediatamente, le desbordaron por la izquierda y Velázquez de cabeza puso el segundo. En un abrir y cerrar de ojos, Colón pasó de casi incrementar la ventaja a estar abajo y con la obligación de buscar el empate.

¡EL CADU LO DIO VUELTA EN UNA RÁFAGA! Defensores Unidos marcó la ventaja con este gol de Javier Velázquez para el 2-1 ante Colón.

Por supuesto, Delfino no tardó en mover el banco y mandó toda la carne al asador: entraron Brian Guille y Christian Bernardi. En esos minutos finales, Colón estuvo cerca del empate con buenas intervenciones de ambos ingresados, no obstante no tuvo la precisión en la definición y el Sabalero volvió a caer como visitante.

Una nueva derrota fuera de casa que complica el panorama. Por suerte para el Rojinegro, San Telmo empató y no le arrebató la punta de la Zona B. De todas formas, persiste el bajón futbolístico y Delfino necesita enderezar el barco para ir en búsqueda de la final por el ascenso.