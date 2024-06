Cómo reclamar los mejores bonos de casino en Argentina

Los bonos para 1Win atraen a los entusiastas de las apuestas, incluso llaman la atención de aquellos que nunca han probado suerte en los casinos en línea. Esta plataforma ha diseñado un programa de promociones que inicia con una excelente bonificación de bienvenida y continúa con otras ofertas que aumentan las posibilidades de ganar.

Los jugadores podrán obtener estos premios fácilmente, ya que los requisitos para reclamarlos son mínimos. Solo deben registrarse y cumplir ciertas condiciones de apuesta. A continuación, explicamos a detalle cómo se usan los bonos en 1Win.

¿Cómo se retiran los bonos en 1Win?

El primer requisito para conseguir el programa de bonos, es registrarse en esta plataforma. La inscripción da acceso al bono de bienvenida y estos son los pasos para completarlo:

Ingresar a la plataforma oficial y pulsar el botón “Crear cuenta” Introducir los siguientes datos: Número de teléfono, correo electrónico, contraseña y moneda. Añadir el código promocional si se tiene Leer los términos y condiciones y aceptar dando clic en crear cuenta Iniciar sesión y canjear el bono.

El apartado promociones y bonos también muestra los términos y condiciones, además expone cómo funcionan las bonificaciones de la casa de apuestas.

Programa de bonificaciones: ¿Cómo usar los bonos en 1Win Argentina?

1Win ofrece diversas promociones para motivar a sus jugadores y recompensarlos por su fidelidad. Algunos, como el bono de bienvenida, sirven para las apuestas deportivas y el casino online. Pero otros, están diseñados exclusivamente para las máquinas tragamonedas, torneos y salas con crupieres en vivo.

Bono de bienvenida 500% adicionales en las cuatro primeras recargas Bono Express 7 a 15% extra en las ganancias de las apuestas combinadas. Giros gratis Hasta 70 free spins en tragamonedas al hacer el primer depósito Drop and Wins Premios en slots y live casino Rakeback Devolución de un porcentaje de las comisiones pagadas en el póker. Torneos y eventos Acceso a competiciones exclusivas organizadas por los proveedores de software. Cashback Reembolso de hasta el 30% de apuestas deportivas fallidas.

Hacer clic aquí 1Win bonos para obtener las ofertas de la plataforma. Es importante recordar que es necesario ser usuario registrado y hacer un primer depósito para optar por los beneficios.

Canjear el bono de bienvenida

Conseguir la oferta de registro de 1Win es muy simple:

Hacer el registro en el sitio oficial del casino Iniciar sesión con la contraseña Realizar una primera recarga utilizando el método de depósito más conveniente. El monto mínimo de recarga es 3 ARS. Instantáneamente la bonificación se acredita a la cuenta de usuario

Para canjear la bonificación, es necesario ser los requisitos establecidos:

Hacer apuestas simples o combinadas en eventos deportivo con coeficiente mayor o igual a 3 No superar los 30 días para usar el bono Completar el rollover establecido por 1Win El bono distribuye el 500% de recompensa distribuyendo el porcentaje así: 200% en el primer depósito, 150% en el segundo, 100% en el tercero y 50% en el cuarto.

No será posible retirar esta oferta si no es un usuario registrado y se quedará sin efecto al no cumplir con las condiciones establecidas del casino online.

Giros gratis

La plataforma regala 70 giros gratis a los slots de Quickspin. Al realizar una primera recarga equivalente a 30 Usd en ARS, los usuarios reciben este bono, el cual se acreditará de forma inmediata en la cuenta.

Las ganancias logradas con los free spins requieren un rollover de 50 antes de retirarlos

La bonificación es válida solo 2 días después de su activación.

Drop and Wins

Es una promoción de Pragmatic para las tragamonedas y las ventajas del casino en vivo. Se divide en dos tipos de bonificaciones:

Premios diarios Premian de manera aleatoria a los jugadores que realicen apuestas válidas en los juegos seleccionados, Torneos semanales Competiciones entre usuarios en máquinas tragamonedas.

En esta promo, el usuario debe hacer su apuesta en una de las máquinas predeterminadas. Además, el valor del premio depende del tipo de bonificación y número de participantes.

Estas tres promociones, son las más populares del casino. Sin embargo, no son las únicas, también hay otras opciones que suman emoción a las apuestas como el bonus 1Win Code que se obtiene a través de las redes sociales, y la bonificación de apuestas deportivas aplicada a la descarga de la app móvil.

En resumen, el programa de recompensas de 1Win es el más completo de toda la industria del casino web, pues brinda diversas alternativas a las que el apostante accede desde su registro, aumentando sus probabilidades de conseguir ganancias rápidamente.