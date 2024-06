Agente detenido: “Esto es fruto de los controles que realizamos en las unidades penitenciaria”

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Lucía Masneri, se refirió a la detención de un agente penitenciario del Penal de Coronda a quien se lo detectó intentando ingresar marihuana y cocaína. “Esto es fruto de los controles permanentes que realizamos en todas las unidades penitenciarias, tanto en el ingreso como el egreso del personal, porque no solo es importante requisar a las visitas o a los internos, sino a todos los actores que circulan por las unidades”, explicó.

Cabe recordar que, este domingo, durante los controles diarios que se realizan por escáner a las visitas y a los agentes penitenciarios, el personal detectó que uno de los agentes llevaba objetos sospechosos en ambos bolsillos del pantalón. Al requisarlo, le secuestraron medio kilo de cocaína y 388 gramos de marihuana. De inmediato se dio intervención a la Justicia para que procediera con las acciones correspondientes y se lo pasó a disponibilidad para luego ser expulsado del Servicio.

Masneri destacó el trabajo de los agentes que realizaron la requisa: “En este caso, la detección se hizo, a través del escáner corporal. Funciona como cuando nos sacamos una radiografía; detecta principalmente huesos, detecta metales que salen en formato blanco y el resto de las prendas, u objetos vinculados a un cuerpo, los detecta en formato de siluetas. Por eso celebramos la excelente actuación del personal de requisa en cuanto a ver una silueta que no es habitual, que no corresponde a una vestimenta y que no forma parte de un cuerpo humano y realizar posteriormente una requisa visual y manual de la persona que portaba estas cosas”.

Luego, dijo que “cuando se realizó el hallazgo se comunicó tanto a la fiscalía de turno para que determine su continuidad y como a la PDI, quien se apersonó al espacio aprendiendo al empleado y constató que se trate efectivamente de estupefacientes y no de material con apariencia”. “En virtud de la cantidad y del evidente incumplimiento de las funciones de un funcionario público, lo llevaron detenido y se determinará si la causa queda en manos de la Justicia Provincial y Federal”, concluyó.